La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que, con el vallado dispuesto por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires alrededor de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, se buscan “prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”.



En una publicación que tituló "Las vallas del Sr. Larreta", la expresidenta recordó: “El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo”.



En esa línea, agregó: “La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat”.



“A partir de allí, la esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte”, detalló.



En ese punto, advirtió que “en todos esos años, la Policía del señor Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca”, denunció.



“Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el señor Larreta son algo más que impedir la libre circulación”, afirmó.



Sobre las vallas, añadió: “Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”.



“La lógica del señor Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la Policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos”, concluyó.



Las manifestaciones espontáneas en la casa de la vicepresidenta del barrio porteño de Recoleta se realizan desde el pasado lunes cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa judicial denominada ‘Vialidad’.