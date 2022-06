La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal se refirió a sus intenciones de cara a los próximas elecciones 2023 y, sin llegar a dar una definición sobre el tema, volvió a dar señales en torno a su posible candidatura como presidente.

"Como todos los que hacemos política, creo que no hay nadie que haga política que no quiera ser presidente", resaltó Vidal, quien de todas formas no dio mayores precisiones sobre cuáles son sus pretenciones de cara a los próximos comicios.

En diálogo con TN, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires consideró, en torno a la interna que existe dentro de Juntos por el Cambio por las candidaturas en 2023, que “lo importante es tener un programa común, más allá de quiénes van a ocupar un cargo”.

.

"Yo voy a ser, porque me preocupa y me duele mi país, lo que tenga que ser, desde ser candidata a concejal, presidenta o nada para que Argentina pueda ganar una alternativa", apuntó la diputada, quien enfatizó que su posible candidatura o no a presidente "lo va a definir la gente".

La declaración de Vidal se da en un contexto en el que comienzan a tomar fuerza las pulseadas dentro de la coalición opositora para definir los candidatos presidenciales, tema sobre el que días atrás el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que entre él "y Facundo Manes" estará "el próximo presidente de Argentina", al refirse a las aspiraciones de la UCR dentro del espacio.

Por su parte, Vidal se expresó sobre la situación económica del país y enfatizó que "Argentina necesita un equipo económico y no hay esfuerzo para pedirle a la gente si no se pone la política en primera fila".

.

La ex gobernadora bonaerense también se refirió a las recientes declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien lanzó elogios para Vidal como figura política.

"Mi vínculo con Macri nunca cambió, que no hayamos estado de acuerdo no quiere decir que nuestro vínculo se haya modificado. A mí no me sorprende (las declaraciones de Macri) porque sé que el vínculo que tenemos sigue intacto", remarcó.