Ante empresarios de la construcción, Caputo afirmó: "Hay que perderle el miedo a que te vaya mal"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, disertó este miércoles ante los principales referentes y empresarios del sector de la construcción, en un encuentro donde repasó las metas alcanzadas por la gestión y los pilares fundamentales del programa económico oficial.

Durante su alocución, el jefe de la cartera económica buscó llevar tranquilidad al sector empresarial e incentivar la inversión privada en el actual contexto recesivo.

En ese marco, dejó una fuerte definición hacia los asistentes: "Hay que perderle el miedo a que te vaya mal".

El funcionario nacional ratificó el rumbo de las reformas estructurales que lleva adelante el Poder Ejecutivo y se mostró sumamente optimista respecto al mediano y largo plazo, al asegurar ante el auditorio que "se vienen años espectaculares" para el desarrollo de la actividad en el país.

Ejes del programa económico y estabilidad

Frente a los empresarios de la construcción, Luis Caputo remarcó que el principal compromiso del Gobierno sigue siendo la consolidación del superávit fiscal y la baja sostenida de la inflación como condiciones indispensables para estabilizar la macroeconomía.

El ministro insistió en que el ordenamiento de las cuentas públicas permitirá generar un escenario de previsibilidad cambiaria y monetaria. Según su perspectiva, estas variables resultan críticas para que el sector privado pueda volver a planificar obras de gran envergadura.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda enfatizó que la obra pública tradicional dejará de ser el motor principal, abriendo paso a un esquema de incentivos para que las empresas financien y ejecuten proyectos de infraestructura bajo parámetros de mercado.

Convocatoria a la inversión privada

El mensaje central del jefe de la cartera económica estuvo dirigido a que los empresarios asuman un rol más audaz en la nueva etapa económica. Luis Caputo afirmó que las bases están dadas para que la iniciativa privada lidere la reactivación.

Desde el entorno del ministro destacaron que este tipo de encuentros busca romper con la inercia de la cautela corporativa. Para el Ejecutivo, la recuperación de los indicadores sectoriales dependerá directamente de la velocidad con la que los capitales se vuelquen al mercado.

Hacia el cierre de su exposición, el funcionario reiteró que el programa no sufrirá desvíos populistas y que el orden fiscal es innegociable, lo que garantizará que las inversiones realizadas bajo este nuevo esquema normativo cuenten con la debida seguridad jurídica.