Argentina declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

El Gobierno de Javier Milei declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como "organización terrorista" y describió que "en la última década" se convirtió en uno de los grupos narco "más poderoso del mundo".

Además, el comunicado emitido por la Oficina del Presidente destacó que el CJNG tiene "presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina".



El anuncio se produjo "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente", señaló el documento.



De esta manera, Argentina "dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)" que depende del Ministerio de Justicia.



Esta decisión "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero de ser utilizado con fines ilícitos".



Comunicado oficial completo: Argentina declaró al Cártel de Jalisco como organización terrorista

"La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.

El CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina. Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México.

Integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

La decisión, adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas.

El comunicado de la Argentina para declarar como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.

El Presidente Javier G. Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní".