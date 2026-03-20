Diputados alertaron sobre la inconstitucionalidad de los dichos de Milei en Nueva York y lo responsabilizan por si ocurre algo en el país

Diputados nacionales emitieron un pedido de informe para conocer en detalle el tipo de involucramiento de Argentina en el conflicto en Medio Oriente, que tiene como principales protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que el presidente argentino Javier Milei declare que "vamos a ganar la guerra" y posicionarse en contra de Irán.

Los legisladores argumentaron que la autorización de cualquier declaración de guerra es una facultad del Congreso y que Milei será el responsable si "pasa algo" en el país.

Desde el bloque Provincias Unidas advirtieron que las declaraciones del presidente podrían violar el artículo 219 del Código Penal, que sanciona "los actos hostiles que expongan a la Nación al peligro de guerra sin autorización legal", y que las penas pueden rondar entre los 6 y los 15 años de prisión si se provoca un ataque real.

Javier Milei volvió a posicionarse como un aliado de Estados Unidos e Israel.

En el comunicado presentado por el bloque de diputados solicitan conocer "si el Gobierno Nacional ha evaluado las consecuencias diplomáticas o estratégicas que podrían derivarse de dichas declaraciones o posicionamientos".

Entre los cuestionamientos hacia el Ejecutivo, plantearon si se han dispuesto "medidas específicas de seguridad respecto de representaciones diplomáticas, infraestructuras críticas, instalaciones estratégicas u objetivos considerados sensibles".

El cuestionamiento del diputado Pablo Juliano contra Javier Milei.

El diputado Pablo Juliano subrayó en su cuenta de X que es el Congreso "el que define si nuestro país entra en guerra". "Argentina es un país de paz. Se lo digo a Milei y al mundo entero: no estamos en guerra con nadie", cerró.

La solicitud se dio luego de las declaraciones del presidente Milei en una universidad de Nueva York y del canciller Pablo Quirno, que aseguró que brindarán apoyo si se requiere.

"En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar", sostuvo el canciller en conferencia de prensa sobre la posibilidad de enviar buques a la zona del conflicto.