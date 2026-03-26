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Jueves, 26 de marzo de 2026

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DEBATE

Diputados: se realiza la segunda audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares

Este jueves participarán alrededor de 200 expositores que lo harán de forma virtual. Cuándo se trataría en el recinto.

JSanchez

La Cámara de Diputados lleva a cabo este jueves la segunda audiencia pública para debatir la reforma a la Ley de Glaciares. Participarán casi 200 expositores que lo harán de forma virtual, a diferencia de lo que ocurrió en el primer encuentro que fue presencial.

La primera audiencia se desarrolló en un clima tenso por los pedidos de nulidad impulsados por sectores de la oposición. Además, organizaciones ambientalistas realizaron una protesta en los alrededores del Congreso.

Organizaciones ambientalistas se manifestaron el miércoles en los alrededores del Congreso (Foto NA).

Organizaciones ambientalistas se manifestaron el miércoles en los alrededores del Congreso (Foto NA).

La reunión de este jueves arrancó minutos después de las 10 y vuelve a estar bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

La Libertad Avanza aspira a que, tras la audiencia de este jueves, se convoque a un plenario de comisiones el martes 31 de marzo para firmar dictamen y que el 8 de abril el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, llegue al recinto para su tratamiento.

Pedidos de nulidad

El proceso de audiencias públicas en Diputados enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia presentados por sectores opositores a raíz de la limitación impuesta por el oficialismo en el número de oradores. Es que, pese a que hubo una inscripción récord de más de 100.000 personas, solo 400 expondrán en la Cámara. El resto deberá enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate.

En la primera audiencia, la mayoría de los expositores realizaron duros discursos contra la minería y también cuestionaron que se haya limitado la cantidad de oradores.

El ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel participó de la primera audiencia.

El ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel participó de la primera audiencia.

La reforma a la Ley de Glaciares ya fue convalidada por el Senado en el período de sesiones extraordinarias y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

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