El Gobierno anunció la creación de un consejo para prevenir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este viernes la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el territorio argentino.

La medida fue oficializada esta madrugada mediante la Resolución 230/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa fue impulsada por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, como parte de un plan de acción que busca mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a delitos complejos como el lavado de activos, la evasión fiscal o la corrupción.

Según el texto oficial, el nuevo organismo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal y contará con representantes de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires que adhieran al sistema.

Además, participarán integrantes de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y representantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales dependientes del Ministerio de Seguridad.

En ese sentido, señalaron que cada jurisdicción designará un representante titular y un suplente del área especializada en delitos económicos, con el objetivo de construir un espacio de coordinación federal para abordar este tipo de criminalidad.

Qué tareas tendrá el nuevo organismo

Entre las funciones principales del Consejo se destacan:

Asistir en la detección y prevención de delitos económicos .

Recolectar y sistematizar información proveniente de diferentes organismos.

Elaborar indicadores e informes periódicos sobre la criminalidad económica.

Desarrollar un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial .

Promover el intercambio de información y la generación de alertas tempranas .

Crear grupos de trabajo para analizar situaciones específicas.

La coordinación del Consejo estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también brindará apoyo técnico y administrativo.

Por su parte, el organismo también podrá convocar a especialistas, representantes de organismos nacionales o internacionales, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de aportar conocimiento técnico en los encuentros de trabajo.

El Consejo deberá reunirse al menos una vez al año y mantener contacto permanente con las jurisdicciones adherentes para actualizar el estado de situación de la criminalidad económica en el país.

Por último, la creación del Consejo se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina para identificar bienes de origen ilícito y recuperar activos vinculados a actividades criminales. Asimismo, busca combatir el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el soborno transnacional y la evasión fiscal, entre otros fenómenos asociados a la criminalidad organizada.