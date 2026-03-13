El Gobierno creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios: cómo funcionará y cuáles son los nuevos requisitos

El Gobierno oficializó este viernes la creación del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, una nueva herramienta destinada a fortalecer el control, la transparencia y el funcionamiento de estas organizaciones en todo el país.

La medida fue establecida mediante la Resolución 224/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Créase el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios en el ámbito de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios de la Agencia Federal de Emergencias de este Ministerio, o el área que a futuro la reemplace, conforme a lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.054", indica el artículo 1 de la normativa.

El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad.

En esa línea, recalcaron que el objetivo es modernizar el sistema de supervisión estatal y garantizar estándares uniformes de funcionamiento, equipamiento y rendición de cuentas en todas las entidades de bomberos voluntarios.

Con esta medida, todas las asociaciones de bomberos voluntarios del país deberán inscribirse obligatoriamente y actualizar periódicamente su información. De esta manera, el Estado podrá controlar con mayor eficacia el cumplimiento de los requisitos operativos y el uso de los fondos públicos destinados al sector.

Además, se aprobó un reglamento que establece cómo deberán presentar la información para la liquidación de subsidios, norma que será obligatoria para todos los pagos que se realicen a partir de 2026.

Hasta la plena implementación del sistema, se mantendrán vigentes de forma transitoria las normas anteriores, en particular la Resolución 871/2016 del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de evitar vacíos administrativos.

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Las entidades que deseen formar parte del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios deberán cumplir con una serie de condiciones:

Tener personería jurídica nacional o provincial .

Constituirse como organizaciones sin fines de lucro .

Desarrollar actividades voluntarias y prestar servicios gratuitos, conforme a la Ley 25.054.

La solicitud de inscripción deberá realizarse ante la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Entre la documentación requerida se encuentran:

Acta constitutiva certificada y sus modificaciones.

Acta de asamblea o reunión de socios vigente.

Inscripción del domicilio social.

Comprobante de apertura de cuenta bancaria.

Inventario de equipos y bienes.

Constancia de inscripción en el Registro Único de Bomberos Argentinos (RUBA) .

Certificado de operatividad anual vigente en el caso de entidades de primer grado.

Las organizaciones de segundo grado deberán presentar una declaración jurada con el listado de asociaciones federadas y su estado operativo, mientras que las de tercer grado tendrán que informar anualmente sobre la situación institucional y funcional de sus entidades integrantes.

Actualización obligatoria de datos

El reglamento también establece que las entidades deberán constituir un domicilio electrónico, que será el único medio válido para recibir notificaciones legales.

Para mantener su inscripción vigente, deberán actualizar su información antes del 31 de marzo de cada año, o dentro de los 60 días posteriores al vencimiento. Entre los datos que deberán renovarse figuran:

Vigencia de autoridades.

Certificado RUBA.

Declaración de domicilio electrónico.

Estados de operatividad e informes anuales, según corresponda.

Todo el proceso de actualización se realizará exclusivamente mediante la plataforma TAD.

Con esta iniciativa, se pretende ordenar el sistema de bomberos voluntarios en Argentina, garantizar mayor transparencia en el uso de recursos públicos y mejorar la coordinación operativa de estas instituciones clave en la respuesta a emergencias.