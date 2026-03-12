Estados Unidos autorizó la compra de petróleo ruso para frenar la escalada de precios

El gobierno de Estados Unidos autorizó de forma temporal la compra de petróleo ruso que permanece varado en el mar, en un intento por contener la volatilidad de los precios internacionales de la energía en medio de la escalada del conflicto con Irán.

La decisión fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó a través de la red social X que se trata de una autorización "limitada y de corta duración", destinada a aliviar tensiones en los mercados energéticos sin generar un beneficio significativo para Rusia.

En su mensaje, el funcionario sostuvo que el presidente Donald Trump está adoptando medidas para preservar la estabilidad del mercado energético mundial.

"Trump está tomando medidas decisivas para promover la estabilidad en los mercados energéticos globales y mantener los precios bajos mientras enfrentamos la amenaza y la inestabilidad que representa el régimen iraní", afirmó.

Según detalló el Departamento del Tesoro, la autorización permitirá que distintos países adquieran cargamentos de crudo ruso que ya se encuentran en tránsito y que quedaron detenidos en el mar a raíz de restricciones comerciales y tensiones geopolíticas. La medida estará vigente hasta el 11 de abril.

Desde Washington aclararon que el permiso se aplicará exclusivamente a petróleo que ya fue exportado y no generará ingresos significativos para el gobierno ruso, ya que la mayor parte de la recaudación energética de Moscú proviene de impuestos aplicados en el punto de extracción.

Bessent también destacó que las políticas energéticas impulsadas por la administración de Trump han llevado la producción de petróleo y gas estadounidense a niveles récord, lo que -según sostuvo- contribuyó a reducir los precios de los combustibles para los consumidores.

En ese sentido, consideró que el reciente aumento en el valor del crudo representa una "perturbación temporal" que a largo plazo terminará beneficiando a la economía estadounidense.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, calificó la decisión como un "paso pragmático a corto plazo" destinado a aliviar la presión sobre el mercado energético global y redirigir cargamentos que, de otro modo, se dirigirían hacia China.

Tras el anuncio, varias refinerías de India adquirieron alrededor de 30 millones de barriles de petróleo provenientes de cargamentos rusos que permanecían detenidos en el mar.