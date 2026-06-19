El Gobierno de Javier Milei creó un programa de seguridad nacional para reforzar el control migratorio

A través de la resolución 551/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció este viernes la creación del Programa de Seguridad Migratoria, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que apunta a fortalecer los controles migratorios, reforzar la seguridad en las fronteras y combatir distintos ilícitos vinculados a la migración irregular y al accionar de organizaciones criminales.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien destacó que el objetivo es profundizar las políticas migratorias y fronterizas mediante una mayor capacitación del personal y una coordinación más eficiente entre los organismos involucrados. En ese marco, se dispuso la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, que tendrán presencia en distintas fuerzas federales.

El programa está compuesto por siete ejes estratégicos. Entre ellos se destacan la actualización de la formación de inspectores, supervisores y analistas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la capacitación específica de integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios.

Además, la medida prevé una mayor articulación operativa entre la DNM y las fuerzas de seguridad, la modernización del equipamiento y la infraestructura utilizada en los controles, y la ampliación de los mecanismos de cooperación internacional para enfrentar delitos transnacionales.

En esa línea, uno de los puntos principales de la resolución es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Estas unidades tendrán funciones específicas vinculadas a la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas fronterizas y la detección e investigación de actividades ilícitas.

Según el texto oficial, las nuevas unidades no implicarán la creación de estructuras administrativas adicionales, sino que funcionarán mediante la asignación de personal especializado dentro de cada fuerza. Los agentes afectados al programa portarán un distintivo de "Seguridad Migratoria" que identificará sus funciones específicas dentro del sistema.

Durante la presentación de la medida, Monteoliva reafirmó la postura del Gobierno en materia de control fronterizo y cumplimiento de la legislación migratoria. "Quien no cumple la ley, no entra", sostuvo la funcionaria.

Por último, remarcó que el nuevo programa busca optimizar los controles, fortalecer la capacidad operativa del Estado y garantizar una respuesta más eficaz frente a situaciones de riesgo vinculadas a la seguridad migratoria.