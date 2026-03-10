El Gobierno multó a Fate por no cumplir con el pago de salarios

El Ministerio de Capital Humano confirmó que sancionará a la empresa productora de neumáticos Fate por no cumplir con el pago de salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social verificó que la firma no realizó la liquidación de haberes de 925 operarios. Esta falta ocurrió durante el período de vigencia de la conciliación obligatoria entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Por eso, desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello informaron que se inició el sumario correspondiente. Según el comunicado oficial, el accionar de la empresa "consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente".

En paralelo a la sanción, el Gobierno nacional dispuso una prórroga de la conciliación obligatoria. La medida, cuyo vencimiento original estaba pautado para el miércoles 11 de febrero, se extendió por un plazo de cinco días adicionales.

De este modo, la nueva fecha de finalización se fijó para el jueves 11 de marzo. El Ministerio de Capital Humano aclaró que la prórroga "busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales".

Las multas económicas se rigen por el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley N° 25.212. De acuerdo con el documento de la cartera de Capital Humano, "se tendrá en consideración que las infracciones contempladas conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

El monto final de la multa dependerá de la fecha exacta en que se constató el desacato a la conciliación obligatoria y la gravedad de la falta. El objetivo de la medida es "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", según aclara el texto.

La planta de San Fernando cerró sus puertas al personal el 18 de febrero. El cese de actividades afectó a unos 900 trabajadores.