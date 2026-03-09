El Gobierno oficializó la designación de Sebastián Amerio como procurador del Tesoro de la Nación

El Gobierno oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa jurídica y la representación legal del Estado argentino.

La medida quedó formalizada esta madrugada a través de los decretos 141, 142 y 143/2026 publicados en el Boletín Oficial, que también aceptaron la renuncia de Amerio a sus cargos como secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina.

Como parte de la reorganización dentro del Ministerio de Justicia, el Gobierno designó a Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia, quien hasta ahora se desempeñaba como apoderado nacional de La Libertad Avanza y mantiene una relación directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, se aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla, aunque continuará dentro de la estructura estatal tras la creación de un nuevo cargo de subprocurador que será ocupado por el propio funcionario.

En esa línea, según lo establecido en las normativas, Amerio comenzó formalmente su gestión el 6 de marzo. Su llegada a la Procuración del Tesoro se da en el marco de una reorganización dentro del Poder Ejecutivo impulsada por el presidente Javier Milei.

La decisión fue tomada luego de una reunión que el mandatario mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor político Santiago Caputo, uno de los estrategas centrales del oficialismo.

Por su parte, entre los principales desafíos que tendrá Amerio al frente del organismo se encuentra el seguimiento de la causa internacional vinculada a la expropiación de YPF, un proceso judicial clave para el Estado argentino.

Según trascendió, el equipo técnico de la Procuración del Tesoro seguirá trabajando sin cambios en su estructura, mientras el nuevo titular asume la conducción política del organismo encargado de la defensa legal del país.