El Gobierno de Javier Milei promulgó el Régimen Penal Juvenil luego de su aprobación en el Senado

El Gobierno anunció este lunes la promulgación de la ley 27.801, que crea un nuevo régimen penal juvenil en Argentina y establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años.

La norma, que fue impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, había sido aprobada por el Senado hace diez días con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

La legislación, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, establece el sistema penal aplicable a jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos previstos en el Código Penal de la Nación Argentina o en leyes penales especiales.

El objetivo central del nuevo régimen es promover la responsabilidad legal de los adolescentes por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.

Cómo funciona el nuevo régimen penal juvenil

La ley establece que los menores podrán ser imputados por delitos cometidos desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. Para esos casos se crea un sistema de sanciones que combina medidas educativas, sociales y judiciales.

Entre las herramientas previstas se encuentran programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, culturales o recreativas y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos y el acceso a servicios de salud adecuados para la edad.

Además, se incorporan sanciones como amonestaciones judiciales, prohibiciones de acercamiento a la víctima, restricciones para asistir a determinados lugares o eventos, prohibición de conducir vehículos en algunos casos y monitoreo electrónico.

Servicios comunitarios y reparación a las víctimas

Otra de las medidas previstas en la nueva ley es la prestación de servicios a la comunidad. Esta sanción consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, como hospitales, escuelas u organizaciones dedicadas al bien común.

La flamante normativa también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima como parte de las medidas que puede disponer la Justicia.

Penas de prisión y límites establecidos

Cuando el delito lo requiera, la ley prevé la posibilidad de aplicar penas privativas de libertad. Estas podrán cumplirse bajo distintas modalidades, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en centros especializados para adolescentes.

La norma establece que los menores detenidos no podrán compartir espacios con personas adultas y que los institutos deberán contar con personal capacitado para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Además, se fija un límite máximo de 15 años de privación de libertad, incluso si el delito tiene una pena mayor para adultos. También queda prohibida la aplicación de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes.

Mediación y alternativas al proceso penal

El nuevo régimen también incluye mecanismos para evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se destacan la mediación penal juvenil, la aplicación de criterios de oportunidad por parte de los fiscales y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan ciertas condiciones.

El nuevo régimen invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los principios establecidos por la ley, mientras que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y coordinar su aplicación con las distintas jurisdicciones del país.