Primera sesión ordinaria del año en el Senado: ingresarán los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell

El Senado de la Nación lleva a cabo desde desde las 14 la primera sesión ordinaria del año. El encuentro servirá para acelerar el tratamiento de los pliegos de Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- y de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

También se dará la entrada formal de una buena cantidad de pliegos de las Fuerzas Armadas que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos.

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Carlos Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. No obstante, La Libertad Avanza promueve que pueda quedarse otros cinco años.

Tras obtener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto y quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores.

Durante la sesión, también se ingresarán varios pliegos de diplomáticos, entre ellos, el de la ex senadora nacional por Neuquén Lucila Crexell.

El oficialismo propuso a Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

El pliego enviado al Senado propone a la ex senadora como embajadora plenipotenciaria, aunque se supo que el destino será Canadá, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Asimismo, en la sesión se debatirán dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).