En el aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, organizaciones sociales cortaron Puente Pueyrredón

Con motivo de la conmemoración del 24° aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, organizaciones sociales se movilizaron este viernes al Puente Pueyrredón que une la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda.

La manifestación fue encabezada por el Polo Obrero, que lidera Eduardo Belliboni, que incluso solicitó una medida cautelar a la Justicia por lo que se prohibió a las fuerzas de seguridad reprimir o despejar el puente.

Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación arbitrar las medidas necesarias para instruir a las fuerzas de seguridad a abstenerse de realizar "actos de hostigamiento, bloqueo o dispersión" de las actividades pacíficas previstas para este jueves y viernes en las inmediaciones de la estación ferroviaria Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y sobre la estructura del Puente Pueyrredón.

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín, quienes revocaron un fallo de primera instancia y consideraron acreditados los derechos vinculados a la libertad de reunión, expresión y protesta social, así como la necesidad de garantizar el normal desarrollo de las actividades conmemorativas.

La movilización fue encabezada por Polo Obrero.

Por este motivo, pese a la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a las divisiones de Infantería de Orden Urbano, Motorizada y Comunal, se generó un caos de tránsito en la zona.

La circulación quedó completamente restringida en el puente tanto en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires como hacia Avellaneda. También se generaron importantes demoras sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y las calles de acceso a la zona.

"La Sala III de la Cámara Federal de La Plata decidió que las Fuerzas Federales no puedan actuar para garantizar el orden en el Puente Pueyrredón durante los días 25 y 26 de junio. Que quede claro: cuando se limita a quienes deben hacer cumplir la ley, se debilita el orden y se perjudica a la enorme mayoría de los argentinos que quiere vivir en paz", cuestionó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La movilización fue convocada por organizaciones sociales y de izquierda para recordar los 24 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos durante una protesta en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Cada año, distintas agrupaciones realizan actos y marchas en el lugar para reclamar justicia y mantener vigente la memoria de ambos militantes.