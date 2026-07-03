El Gobierno avanzó con la licitación para la privatización de otro tramo de Corredores Viales

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de este viernes, el Ministerio de Economía aprobó la primera etapa de la licitación de la concesión de Corredores Viales SA para los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

La medida quedó plasmada en la Disposición 884/2026. Para esta etapa se presentaron 18 firmas y 41 ofertas.

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De acuerdo con la resolución, la Comisión Evaluadora recomendó desestimar trece ofertas por incumplimientos formales y precalificar al resto para continuar en el proceso.

Entre las firmas que avanzan figuran Rovella Carranza-JCR, IEB Construcciones-Trading MRG, CPC SA, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Basaa-Cecosa.

La resolución también hizo lugar a una impugnación presentada por la firma Creditech SA-Plantel SA contra su exclusión del proceso. La Comisión Evaluadora había cuestionado inicialmente su solvencia económico-financiera, pero tras analizar el reclamo concluyó que "la diferencia entre el índice requerido y verificado carecía de entidad objetiva suficiente" para justificar su descarte, por lo que recomendó su precalificación en los cuatro tramos.

Con esa instancia, el Gobierno avanzará hacia la adjudicación de las futuras concesiones de estos corredores, que pasarán a ser explotados mediante el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Finalmente, la resolución establece que la apertura del Sobre Nº 2, correspondiente a las ofertas económicas de las empresas precalificadas, se realizará el 6 de julio de 2026 a las 11, a través del sistema oficial CONTRAT.AR.