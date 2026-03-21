Javier Milei concluyó la visita en Hungría y llegará al país este domingo

Tras completar la agenda del sábado en Hungría, el presidente de la Nación, Javier Milei, y su acotada comitiva regresan a la Argentina en el ARG01 tras un extenso vuelo de 18 horas aproximadamente. Llegarán este domingo a las 9 de la mañana a la ciudad de Buenos Aires.

Partió junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt.

Cruzarán el océano Atlántico con una escala técnica obligada en las Islas Canarias, donde la aeronave se reabastecerá de combustible y realizará chequeos de mantenimiento preventivo.

Javier Milei ya se encuentra en vuelo hacia la Argentina

El Presidente repartió la jornada en la capital del país europeo, Budapest, entre cuatro actividades. Dos reuniones oficiales con el gobierno húngaro. Y otras dos presentaciones por la tarde: en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en la Universidad Ludovika, donde su rector Gergely Deli le entregó el título "Civis Universitatis Honoris Causa".

Por la mañana se reunió con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Con pocas horas de diferencia, lo recibió el primer ministro, Viktor Orbán, con quien comparten "una visión común sobre los desafíos que enfrenta Occidente".

Viktor Orbán recibió a Javier Milei y a Karina Milei.

El líder húngaro, por su parte, destacó la visita y la calificó como un hecho inédito. "Es la primera vez que un presidente argentino visita Hungría. Su presencia es muy importante", afirmó.

La cita fue en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno húngaro.

Javier Milei concluyó su agenda en Hungría

Por la tarde, Milei ingresó a la CPAC Hungría 2026 con la canción "Panic Show" de La Renga, con los brazos en alto, arengando al público que lo recibió con aplausos.

Lo antecedió en la palabra, Santiago Abascal de VOX, la derecha ultraconservadora de España y opositor al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera el presidente de ese país, Pedro Sánchez.

Javier Milei en la CPAC.

A Sánchez, lo calificó esta vez de "pichón de tirano". Una semana atrás, Milei estuvo en el país ibérico y participó de una cita similar. Como figura central del Madrid Economic Forum, llamó al presidente de España "líder de la basura inmunda del socialismo".