Javier Milei hará una visita exprés a Tucumán y luego viajará a Hungría

La agenda del presidente Javier Milei este jueves incluye dos viajes. El primero será una visita relámpago a la provincia de Tucumán mientras que por la noche partirá a Hungría, en una nueva salida al exterior.

Alrededor de las 18, el jefe de Estado aterrizará en San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Se espera que en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, sea recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En tanto, el foro se llevará a cabo en un hotel de la ciudad donde Milei cerrará el seminario que este año lleva el título "La hora de las provincias".

Durante la jornada también expondrán la senadora nacional Patricia Bullrich y el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán.

Milei viajará a Hungría y se reunirá con el ultraderechista Viktor Orban

En tanto, tras su breve paso por Tucumán, el Presidente volará hacia Budapest, Hungría, para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), según confirmó el canciller Pablo Quirno.

El plato fuerte de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orban, con quien Milei mantiene una estrecha sintonía ideológica.

Milei y Orban coincidieron en el lanzamiento de la "Junta de la Paz".

Ambos líderes, que ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington durante el lanzamiento de la "Junta de la Paz" impulsada por Donald Trump, profundizarán la agenda de cooperación en defensa de "las ideas de la libertad".

Tras sus recientes pasos por el Foro Económico de Madrid y su encuentro con Santiago Abascal (VOX), el presidente argentino utilizará el estrado de Budapest para reforzar su discurso contra el "consenso de la Agenda 2030" y la intervención estatal. "Es un grupo de líderes que tienen pensamientos afines", recalcó Quirno al referirse a la relación Milei-Orban.

La comitiva oficial, que incluye al propio canciller, también tiene previsto un encuentro con el presidente húngaro, Tamás Sulyok.