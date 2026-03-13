Javier Milei irá el próximo lunes a Córdoba con Manuel Adorni y la mesa política pasa para el martes

El respaldo del presidente de la Nación, Javier Milei, a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no quedará sólo en un mensaje en las redes sociales. Lo subirá al avión que lo llevará a Córdoba el próximo lunes para su discurso en la Bolsa de Comercio.

La foto con el hombre de máxima confianza de la cúpula libertaria que completa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocurrirá luego de una semana difícil para Adorni a partir del escándalo por el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial. Al que se sumaron acusaciones por un viaje en vuelo privado a Punta del Este.

Mientras el también vocero presidencial recibe el apoyo contundente de la primera plana del gobierno, agregará una imagen clave para su álbum con Milei, esta vez en un momento ruidoso y difícil.

A qué hora habla Javier Milei en Córdoba

Milei y Adorni viajarán desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba cerca del mediodía del próximo lunes. A las 16 será el momento de su discurso ante empresarios e inversores financieros locales.

Antes, hablará Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, como es habitual.

Cambio de día para la reunión de mesa política con Adorni

La decisión de Milei implica un cambio en la agenda de la Casa Rosada. Fuentes de la jefatura de Gabinete confirmaron a Crónica que la reunión de mesa política planificada para ese lunes pasará entonces al martes cerca del mediodía.

La reunión de mesa política con Manuel Adorni será este martes en la Casa Rosada.

Será cuando Adorni se reencuentre cara a cara con Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía); Diego Santilli (Interior); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien se limitó a repostear los mensajes de defensa del Presidente a Adorni.

Desde Nueva York, adonde viajó con Milei en el avión presidencial y parte del resto de la comitiva oficial para la Argentina Week, Adorni intentó explicar a comienzos de la semana porqué incluyó a su esposa en el ARG01 y complicó más su situación.



A última hora de este jueves, el Jefe de Gabinete se ocupó de darle contexto a la declaración que generó antipatía inmediata: "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores".

La agenda de Manuel Adorni este viernes en Nueva York

En tanto, Adorni permanecerá hasta este sábado en Nueva York, Estados Unidos.

La agenda oficial de este viernes incluyó un encuentro con David Rosen, inversionista del sector inmobiliario, presidente del American Jewish Congress y CEO de Rosen Partners LLC.

Manuel Adorni este viernes en Nueva York.

Lo acompañó el cónsul general argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé.

El Jefe de Gabinete también se reunió con Will Goodwin, director de Operaciones y del NYSE Institute de la Bolsa de Nueva York, y con Annalise Myre, senior associate de Asuntos Corporativos.

A su vez, desde Presidencia informaron que Adorni visitó la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde "remarcó que la Argentina está abierta al mundo para que las empresas vengan a invertir".