Javier Milei recibió al embajador de Estados Unidos en Casa Rosada

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. La cita se llevó a cabo en Casa Rosada y tuvo lugar tres días después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtiera la sentencia contra el Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF.

Del encuentro también participaron el senador norteamericano por el Estado de Kentucky, Rand Paul, y el asesor presidencial Demian Reidel.

A lo largo del fin de semana, el Gobierno destacó el rol de Estados Unidos en el fallo favorable por la expropiación de YPF en 2012. "Formalmente, nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa", comentó el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

La reunión de hoy fue la segunda entre Milei y el Embajador a lo largo de este mes. Ambos ya se habían visto el 3 de marzo en la residencia de Olivos. Y dos días antes, Lamelas había estado en el Congreso durante el discurso que el Presidente brindó en la apertura de sesiones ordinarias.

El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de Casa Rosada.

Esta vez, Lamelas llegó a la Casa Rosada acompañado por Rand Paul, referente del ala libertaria del Partido Republicano por Kentucky. Al igual que Milei, el senador norteamericano es conocido por su defensa de la desregulación económica.

Con más de una década de trayectoria en el Senado, Paul fue precandidato presidencial en las primarias del Partido Republicano en 2016. Y según trascendió, analiza volver a presentarse en 2028.

Hasta ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre los temas abordados en la reunión. Como detalle, en una de las fotos oficiales se observó que Milei mantiene sobre el famoso "sillón de Rivadavia" la camiseta de Estudiantes, el club enfrentado a la conducción de la AFA que encabeza Claudio 'Chiqui' Tapia.