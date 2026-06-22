Maximiliano Pullaro: "Si Manuel Adorni fuera funcionario de Santa Fe, no estaría desde hace rato en su cargo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a criticar con dureza al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Si fuera funcionario de Santa Fe, no estaría desde hace rato en su cargo", enfatizó este lunes el mandatario de la provincia litoraleña.

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Dos días después de que ambos coincidieran en Rosario durante el acto central por el Día de la Bandera encabezado por el presidente Javier Milei, Pullaro sumó: "Al menos le hubiésemos exigido (a Adorni) ir a la Justicia mucho más rápido y que explicara todo".

El gobernador de Santa Fe argumentó que el caso "le hace mal a la República Argentina", al tiempo que dijo que "no es una situación feliz para nadie".

Asimismo, en declaraciones a Radio 2 de Rosario, adujo que el escándalo impactó sobre una gestión nacional, que hasta hace pocos meses "atravesaba uno de sus mejores momentos en términos de imagen pública".

Manuel Adorni es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El mandatario provincial advirtió que cada episodio de este tipo perjudica a quienes intentan desarrollar una gestión basada en la transparencia y la eficiencia.

"Golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar", alertó y, de inmediato, lamentó: "A veces la gente piensa que somos todos iguales".

¿Por qué se opone Pullaro a la moción de censura?

La oposición más dura impulsa en el Congreso de la Nación una moción de censura para que Adorni abandone su cargo.

Pese a su posición crítica contra el jefe de Gabinete nacional, Pullaro tomó distancia del procedimiento que se promueve en el Parlamento.

"El Presidente pone sus funcionarios y los saca", argumentó el gobernador de Santa Fe.

Por último, a pesar de sus críticas hacia Adorni, el mandatario provincial aseguró que mantiene una buena una relación institucional con la Casa Rosada.

Específicamente con el jefe de Estado, manifestó que tiene "bastante diálogo".

Y agregó: "Siempre que viene es sin agredir ni marcar diferencias. A veces, el Presidente fue muy agresivo en otros ámbitos, pero no así en la provincia (de Santa Fe). Nosotros somos respetuosos, especialmente en el marco institucional".