Paro en aeropuertos: el Gobierno exigirá que se garantice el 75% de los servicios pero ATE se resiste

Un nuevo conflicto se avecina entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los férreos opositores a la gestión libertaria. Es que desde el Poder Ejecutivo advirtieron que el gremio deberá garantizar que se cumpla con el 75% de los servicios durante el paro en aeropuertos que arrancará el próximo miércoles tal como lo establece la nueva ley de reforma laboral pero desde el sindicato anticiparon que no acatarán la medida.

Para exigir el pago de los incrementos salariales acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para marzo, ATE resolvió convocar a una huelga que se iniciará el miércoles 18 y se extenderá hasta el martes 24 en más de 27 aeropuertos del país. El cese de actividades se realizará en franjas horarias fijas y afectará a los vuelos comerciales. Solo garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

El paro fue convocado para exigir el pago de los sueldos acordados en la ANAC.

La medida de fuerza de ATE se convertirá en el primer test para la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales contemplada en la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral.

"Vamos a hacer el paro en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la ley"

El Gobierno libertario le exigirá al sindicato que garantice el 75% de servicios mínimos cuando haga huelga como prevé la nueva ley pero el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, adelantó ante una consulta del portal Infobae: "No estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional".

Al respecto, el dirigente gremial indicó que "está por interpretarse qué son los servicios mínimos". "Ahora entramos en un proceso de reglamentación (de la ley) en el que por unos meses va a estar todo en la nebulosa", consideró pero ratificó: "Vamos a hacer el paro en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la ley".

Por su parte, desde el Gobierno aseveran que algunos artículos de la Ley 27.802 "no requieren reglamentación alguna, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, el límite del 2% para cuotas solidarias y la regulación de las huelgas en los servicios esenciales".

El artículo 98 de la nueva ley laboral sostiene que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". Asimismo, señala que "se considerarán servicios esenciales en sentido estricto" una serie de actividades entre las cuales figura "la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo".

"No estamos obligados a cumplir una ley que es grosera", sostuvo Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Sobre este punto, Aguiar anticipó que con el asesoramiento del equipo jurídico deberán "discutir judicialmente qué significa servicio mínimo" y sostuvo que "este conflicto en el sector aeronáutico será una buena oportunidad para ver cómo va a reaccionar una y otra parte".

No obstante, insistió: "Así como el Gobierno se niega a cumplir algunas leyes que emanaron del mismo Congreso, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, nosotros con más razón no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional".