Caso YPF: el Procurador del Tesoro afirmó que Milei "es quien realmente consiguió esto, yendo a Estados Unidos"

Tras el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF en 2012, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, destacó el respaldo de ese país como clave en la resolución.

En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que "Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente, y eso sí pesa", al referirse al desarrollo del proceso judicial.

Sebastián, Amerio, Procurador del Tesoro de la Nación.

Según explicó, ese acompañamiento resultó "muy relevante" y "decisivo" frente a la posible condena por 16.000 millones de dólares, que finalmente fue revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Alineamiento internacional y "mirada multifocal"

Amerio precisó que doce países participaron como "amicus curiae" en favor de la Argentina. Entre ellos, mencionó a Estados Unidos, junto a Francia, Brasil, Chile, Israel e Italia.

"Formalmente, Estados Unidos nos apoyó varias veces... Han manifestado que los argumentos argentinos eran válidos y solventes", remarcó el funcionario.

El procurador vinculó este respaldo con la política exterior del gobierno de Javier Milei y su alineamiento con Occidente. "Lo que siempre influye es ser un país serio, alineado con occidente... haber recibido el apoyo de Estados Unidos ha sido muy importante", sostuvo.

Además, destacó la estrategia de trabajo del Gobierno en el caso. "Lo más importante acá es que se trabajó de forma distinta, se trabajó desde una mirada multifocal, se trabajó con una unidad muy grande de funcionarios", añadió.

El fin de la condena millonaria

En esa línea, agregó: "Trabajábamos en esto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, y sobre todo bajo la guía del Presidente".

Por último, Amerio subrayó el rol del mandatario en las gestiones internacionales: "es quien realmente consiguió esto, yendo a Estados Unidos, hablando con los cancilleres que hubo en el período argentino, en comunicación con Legal y Técnica".

También mencionó la coordinación con distintas áreas del Estado "en comunicación con nosotros de la Procuración del Tesoro", concluyó.

El fallo del tribunal estadounidense dejó el monto de la demanda en cero, anuló la condena contra el Estado argentino y ratificó una resolución favorable a YPF.