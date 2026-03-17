¿Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de Anses?

El Gobierno confirmó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El nombramiento, informado por el Ministerio de Capital Humano, se produce tras la renuncia indeclinable de Fernando Bearzi, quien se desempeñaba en el cargo desde febrero de 2025. El exfuncionario, un economista con trayectoria en el sector financiero, mantenía un nexo directo con el ministro Luis Caputo.

Arancibia cuenta con una larga trayectoria en la administración pública y la investigación académica. Antes de este nombramiento, ejercía desde marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de la misma entidad.

El nuevo titular del organismo es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.



En ANSES desarrolló una extensa trayectoria previa, culminando como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Además, cumplió con funciones previas en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.

La trayectoria del nuevo titular incluye su paso por la gestión de Mauricio Macri, donde se desempeñó como gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Previamente, entre 2007 y 2015, ocupó la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(CABA).

En el ámbito internacional y académico, fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.



Durante el último año, fue asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.



En paralelo a su actividad profesional, cuenta con una sólida trayectoria docente. Es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y dictó cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Guillermo Arancibia es el nuevo titular de ANSES

El Ministerio de Capital Humano, cartera que supervisa al organismo previsional, informó que la llegada de Arancibia tiene como eje central la "digitalización de los procesos".

Según el comunicado oficial, la nueva conducción buscará "optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo" mediante la actualización tecnológica de sus estructuras.

Arancibia asume con la apuesta de mantener el equilibrio fiscal, una de las metas innegociables del Gobierno libertario.

La Anses es el organismo que gestiona el presupuesto más grande del Estado, lo que la convierte en una pieza sensible para la política de déficit cero que impulsa el Palacio de Hacienda.

Entre los desafíos inmediatos de la nueva gestión se encuentra la reestructuración de los planes de asistencia. De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Capital Humano, se prevé la baja de unos 900.000 planes sociales, con el objetivo de generar un ahorro mensual estimado en 80.000 millones de pesos.

Estos programas serán sustituidos por un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a la reinserción de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal.