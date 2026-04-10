Renunció uno de los veedores del Gobierno en la AFA

El abogado Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación para supervisar los balances y los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), renunció antes de empezar formalmente con sus funciones.

La dimisión del letrado se concretó en las últimas horas, cuando Ortiz de Marco fue convocado nuevamente para iniciar tareas. En su carta de renuncia, argumentó que declinaba el cargo por motivos personales y profesionales.

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El contador Rubén Miguel Papacena es el único veedor que queda dentro de este esquema. De esta manera, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, deberá definir el reemplazante del abogado en un formato que todavía no empezó a operar.

Ortiz de Marco había sido propuesto por Daniel Vítolo, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), y se mantuvo con su sucesor al mando del organismo, Alejandro Ramírez.

A Ortiz de Marco se le reconocía su labor en intervenciones, como en la de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Entre marzo y la semana última, hubo presentaciones formales de la IGJ pidiendo que asumiera el puesto para el que había sido convocado y que, al principio, había aceptado desempeñar.

La veeduría fue dispuesta por un plazo de 180 días y no implica una intervención directa sobre la AFA, pero sí habilita a acceder a documentación clave, como estados contables, contratos comerciales y registros administrativos. El objetivo es elaborar un informe técnico sobre la situación económica e institucional de la entidad.

La supervisión de los balances y los contratos de la AFA se convirtió en uno de los frentes prioritarios dentro de la agenda del Gobierno de Javier Milei, en paralelo a investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el manejo de fondos dentro de la entidad deportiva.