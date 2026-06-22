Taxis eléctricos en CABA: cómo funcionan y cuáles son los incentivos para promover el transporte sustentable

Los primeros taxis eléctricos comenzaron a circular por la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un plan que promueve el transporte sustentable, respaldado por el Gobierno porteño.

Este programa de electromovilidad apunta a reducir los gases de efecto invernadero y a mitigar la contaminación acústica en la ciudad.

El proceso de renovación tecnológica presenta un desafío: la disponibilidad de infraestructura de reabastecimiento y el acceso a componentes mecánicos. Ante este escenario, Gerardo Trillini, chofer con 35 años de trayectoria en el sector, describió las características de estas nuevas unidades asegurando que "no hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana".

El Gobierno porteño planea instalar 400 estaciones de recarga distribuidas por la ciudad.

Taxis eléctricos en CABA: abastecimiento y redes de conexión

Para ofrecer mayor sustentabilidad operativa a los taxis, el Gobierno porteño coordinó la instalación de una infraestructura que proyecta alcanzar 400 estaciones de recarga de acceso público en sectores estratégicos de la Ciudad.

Estos dispositivos se localizan en playas de estacionamiento, expendedoras de combustible, centros comerciales y establecimientos gastronómicos.

La metodología de reabastecimiento admite tanto la conexión a la red eléctrica residencial como el uso de terminales de carga rápida en la vía pública.

Al respecto, Trillini detalló: "El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque".

En términos de rendimiento, las celdas de iones de litio completamente cargadas otorgan una autonomía de circulación que llega a los 380 kilómetros. Dicha capacidad de almacenamiento permite completar los turnos habituales de los taxistas sin necesidad de interrupciones prolongadas.

El costo de abastecimiento tiene un valor aproximado de $30.000 por cada ciclo completo, una cifra inferior a lo que cuesta una carga llena de combustible en un auto pequeño de 3 puertas.

Por su parte, el mantenimiento de los motores eléctricos prescinde de fluidos y filtros de combustión interna, pautando las revisiones de control cada 20.000 kilómetros.

Línea de créditos para adquirir vehículos eléctricos en CABA

Con el propósito de facilitar la compra de estas unidades eléctricas, el Banco Ciudad otorga créditos de hasta 28 millones de pesos, con una cobertura máxima del 70% del valor de mercado del vehículo y un esquema de amortización fijado en 48 meses de plazo.

A las facilidades crediticias se le añaden incentivos tributarios y tarifarios. Los vehículos de propulsión eléctrica registrados en CABA cuentan con una exención del 100% en el impuesto de patentes y bonificaciones en las estaciones de peaje de la red de autopistas.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la iniciativa "es un paso más dentro del plan de la Ciudad", el cual engloba diferentes áreas del transporte. Dentro de las metas de reconversión fijadas, se prevé que para 2027 la totalidad de las unidades de transporte colectivo de pasajeros que se den de alta en el sistema deban ser eléctricas o estar propulsadas por gas natural comprimido.

Aunque la flota de taxis de emisión cero actual es minoritaria, las proyecciones apuntan a una adopción progresiva. En este aspecto, Trillini concluyó que "al principio da miedo, pero después te das cuenta de que es el camino que viene".