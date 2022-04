Valentín Oliva, conocido como Wos, estuvo tocando este fin de semana ante más de 2500 personas en el gimnasio del Parque Central de Neuquén. Como la mayoría de los artistas, en determinado momento se encontró con un grupo de fanáticos y se sacó fotos con ellos.

El momento tenso se dio cuando un chico se acercó a él, creyendo que quería un retrato, el cantante posó, pero el supuesto fan tenía otra idea. Puso la cámara en modo video, se aproximó al rapero y lo increpó con una pregunta de política teniendo en cuenta las composiciones que hacía el artista.

Wos brindó un recital en el marco de la Fiesta Nacional de la Manzana en Neuquén (Twitter).

"¿Por qué no sacas ningún tema del Gobierno?", se alcanza a entender que le pregunta. Inmediatamente, la cara de Wos cambia, y un hombre lo aleja mientras que al menos otros dos se acercan al chico para increparlo, mientras que otro intenta que deje de filmar tapando la cámara.

.

“¿Qué pasa?, ¿Tenés ganas de romper las pelotas?, tomátelas”, le dicen. El supuesto seguidor vuelve a gritar “¿Qué pasó Wos?”, pero se alcanza a escuchar cómo un hombre le dice “Dame el celular” y el video de apenas 25 segundos se corta, en medio de un tenso momento.

Increpó a Wos, lo subió a las redes y generó polémica

Todo aconteció en la madrugada del domingo 24 de abril, justo después del recital por lo que hace pensar que el episodio tuvo lugar dentro de las instalaciones del mismo espacio del recital o en la llegada al hotel.

Lo seguro es que el "preguntador" decidió subir el video a sus redes minutos antes de la cuatro de la mañana con un texto en el que asegura que luego de lo que se aprecia en las imágenes, los empleados de seguridad lo golpearon.

"Che Wos… ¿Tan nervioso te pone una sola pregunta? Tus matones me cagaron a trompadas por únicamente una pregunta. Lo único que te pregunté es ¿Por qué ahora que no sacás temas hablando de la desigualdad social? Qué comunista resultaste, respondés con violencia a una pregunta, bueno que me sorprendo, ¿No? Si ya sabemos que estos son así. ¿Esto es Wos, tu ídolo? Estoy abierto a una disculpa cuando quieras abrazo capo", posteó en Facebook.

.

En los comentarios alguien le pidió que dijese qué era lo que había intentado preguntar y él contestó. "Le pregunté por qué ahora con este Gobierno no sacó más temas hablando de desigualdad social, etc. y en el Gobierno de Mauricio Macri sí lo hizo. Y bueno, se ve que no le cayó bien la pregunta y respondieron con violencia", sentenció.