La separación entre el futbolista Rodrigo De Paul y la modelo Camila Homs parecía estar encaminada en buenos términos hasta que la joven realizó una demanda millonaria. En medio de la polémica acción legal, ambos se cruzaron en un boliche porteño y ella aclaró que tienen buen diálogo por el bien de sus hijos.

Tras finalizar su romance con el referente de la Selección Argentina, Camila Homs dejó su vida en España y se instaló nuevamente junto a sus dos hijos en Argentina. Lejos de mostrarse triste por el final de una relación de más de 10 años, la modelo contó cómo es su trato con su exnovio, a quien se cruzó en un conocido boliche.

En este sentido, a la joven se la puede ver en fiestas y boliches, disfrutando de su soltería y de la noche porteña. Sus fotos e historias en las redes sociales lo dejan más que claro. En una de estas salidas, habló con la movilera de “Socios del espectáculo” sobre varios temas: de su amigo Nacho Lecouna, del un posible amor y sobre la música de la flamante novia de su ex: Tini Stoessel.

El regreso al país y una amistad sin romance

Primero, con una gran enorme sonrisa y mucha simpatía, Camila Homs expresó su felicidad de volver a compartir el día a día con su familia en nuestro país. “Cosa que por un montón de años no tuve la oportunidad”, aseguró ante la pregunta de la periodista de El Trece.

Luego, la nota giró hacia relación con Rodrigo De Paul, y Homs explicó que tienen “buen diálogo”, aunque es directo y cordial, por el bien de sus hijos. Allí mencionó que los temas legales y la separación de bienes, está en manos de los abogados. “Yo ahora estoy con (el abogado) Ignacio Trimarco, así que él se está encargando de toda la parte legal”, indicó.

En tanto, la notera le consultó sobre su amistad con Nacho Lecouna y la posibilidad que un nuevo romance. Lejos de confirmarlo, la modelo descartó rápidamente la relación: “Con Nacho todo lo mejor, pero como amigos”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte? ¿Te está picando el bichito?”, continuó la notera, mientras que Camila, entre risas y nervios, respondió con dudas: “Qué sé yo, no sé... No voy a hablar de eso. Pero no cierro la puerta, obvio”.

Cuando le preguntó si tenía a alguien puntualmente “revoloteando” alrededor de ella y “alegrando su corazón”, la modelo volvió a reírse ante las cámaras. “No sé, no me hagas poner colorada. No voy a decir nada. Estoy muy bien así”, aclaró.

De Paul y Camila Homs en "Tequila"

Además, Homs se refirió al cruce con De Paul en el boliche Tequila. Sin embargo, negó las versiones que aseguraban que había sido un encuentro polémico. “No, no. Cero tenso. No sé por qué dijeron que había sido tenso. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, así que cada uno en la suya”, describió.

Sobre el final, cuando le preguntaron si Rodrigo le había presentado a Tini como su novia, Camila Homs cortó su sonrisa y respondió seriamente: “No voy a hablar de eso”. Por el contrario, cuando la periodista quiso saber si escucha y le gusta la música de la ex Violetta la modelo volvió a reírse: “Si, re. Es re pegadiza. Tiene muy buenos temas. Se baila. Sí”.