Maru Beni es la creadora de la canción que se volvió viral por los incendios que ocurren en la provincia de Corrientes. La mujer mencionó el buen gesto del influencer Santiago Maratea, quien juntó millones de pesos para colaborar con la provincia incendiada.

“Si hubiera más como él en el mundo y menos inútiles en el Estado, este sería sin dudas un lugar más feliz”, escribió Beni en una publicación. Luego, Santi Maratea no dudó en contestarle: “che, creo que te quiero. Gracias".

Mariana Beni es la directora de recursos humanos de una agencia de publicidad, trabajo en el que cumple nueve horas en la oficina. Beni es conocida como "Maru", tiene 34 años y es mamá de Bautista, un niño de 8 años.

“Escribo canciones desde que aprendí a escribir”, contó la música en diálogo con Teleshow. “Canto realidades, verdades. Lo que pasa y que todo el mundo ve”, expresó Maru.

Maru se volvió viral al escribir la canción por los incendios en Corrientes.

Muchos artistas del espectáculo compartieron la canción de la mujer que acompañaba a la campaña de solidaridad con Corrientes. La pareja de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes, fue una de las que vio los videos de la cantante. Al enterarse, Maru le escribió inmediatamente para darle las gracias. “Para mí, que laburo nueve horas en una oficina, corro de acá para allá con mi hijo, es muy gratificante recibir estos mensajes y esta repercusión porque es muy difícil dedicarle tiempo a esto”, dijo Beni.

Su pasión por la música viene desde muy chica. Ella admite que la pasión por el canto siempre existió pero le costó mucho tiempo poder hacer lo que le gusta. Hace muy poco tiempo, Maru pudo convertirse en una artista y hacer sus shows. Durante la pandemia se hizo cada vez más conocida. Por ejemplo, hizo una canción por pedido de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Después de esa canción, "arrancó todo". Cada vez tuvo más popularidad y su trabajo fue teniendo cada vez más éxito. En la actualidad se destaca por escribir canciones sobre las situaciones cotidianas y las comparte en sus redes sociales. Escribió para médicos, docentes, por la vuelta a clases y ahora por los incendios en Corrientes.

La mujer detalló que sus canciones las hace en el momento que puede y en algún tiempo que encuentre libre, ya sea a la mañana temprano o por la madrugada.

Así poco a poco la cantante logró llegar a Radio Mitre para demostrar su talento. A pesar de que ya es más conocida en el medio, dijo que va a seguir trabajando en lo que le gusta: ya sea en un semáforo, antes de dormir o en el momento que sea, pero va a escribir canciones para sus espectadores y así triunfar en el mundo de la música.

La canción de Maru para Corrientes

"No me quiero ni poner a pensar qué estuvieron haciendo estos dos meses que llevamos así con Corrientes ardiendo. Llega un pibito rubio bien platinado, se pone al hombro lo que no hizo el Estado y el Santi en tres días ya lleva casi un palo verde juntado.

¿Cómo no lo van a salir a matar? Quedaron todos expuestos. Si para una catástrofe natural no hay tiempo ni presupuestos. Mientras se queman vivos los animales, uno de viaje, otro atajando penales. Dejen de pelotudear y armen una buena ley de humedales".