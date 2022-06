Fue este martes, en el recital de Emilia Mernes donde la "China" Suárez y Rusherking se mostraron por primera vez en una cita como novios. La pareja que dio de que hablar asistió al recital de Emilia Mernes y mostró su emoción a través de las redes sociales, aunque sin arrobarse mutuamente.

En sus historias de Instagram, la ex de Casi Ángeles publicó imágenes del show y en una de las fotos escribió: “Una estrella, literal. No puede ser más hermosa y talentosa Emilia Mernes”.

.

Por su parte, Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, mostró otro momento del recital y no dudó en halagar a Mernes: “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”.

Ninguno de los dos etiquetó al otro en la publicación, pero, por el ángulo de la grabación, es posible descifrar que asistieron juntos al concierto para disfrutar de una salida como novios.

El momento en el que la China Suárez y Rusherking blanquearon su relación

Los fanáticos de ambos artistas están siempre atentos a cada movimiento que ellos hacen. Es por esta razón que no hay nada que ellos puedan mantener a escondidas porque siempre habrá algún usuario jugando a ser detective.

Hace unas semanas ambos comenzaron a compartir fotos en sus redes sociales, donde había sutiles detalles que indicaban que se encontraban juntos. Sin embargo, las dudas desaparecieron cuando trascendió un video grabado en la fiesta posterior a los Martín Fierro, en el que se los ve a la China y a Rusherking juntos en la pista de baile.

La foto que subió la China Suárez.

La frutilla del postre apareció cuando quedaron expuestos frente a las cámaras cuando salieron de un hotel juntos. A partir de ese momento se les hizo imposible seguir con su relación bajo las sombras y los dos demostraron su amor públicamente.

Durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), el músico oriundo de Santiago del Estero, admitió estar en una relación. Muy seguro de sí mismo, relató que están en el proceso de conocerse y que realmente disfruta pasar tiempo con la modelo. “Me enamora cómo es conmigo”, admitió.

Asimismo, describió cómo comenzó su historia de amor: “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bolud... Tuve la mala suerte de que salió lo de los Martín Fierro. Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”.

.

Y agregó: “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza” Rusherking contó que luego él viajó a Madrid, donde se encontró a la actriz. “Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, detalló y reveló: “Eugenia me quiere y me cuida mucho”.

Cuando finalizó el programa de televisión, la China buscó una divertida manera de ponerle un moño a la confirmación de su relación amorosa y compartió una foto abrazada al músico.