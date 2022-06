Con Cuenta DNI las personas pueden obtener descuentos de hasta un 30% en el consumo de productos en almacenes y comercios de proximidad. Todos los viernes y sábados, la aplicación del Banco Provincia permite realizar compras con ofertas tentadoras, y con un tope de reintegro fijo por persona y por semana.

El beneficio solo está disponible para aquellas personas que tengan la billetera virtual de Cuenta DNI. La promoción se extiende hasta el 30 de junio y es exclusiva para el pago con la funcionalidad "Pago clave DNI" y/o QR de la app, es decir, que no puede pagarse con transacciones o tarjetas de crédito o débito.

Entre las últimas condiciones para comprar mediante este programa de ahorro, lanzado en 2020, se encuentra la que aclara que tampoco pueden hacerse pagos con códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras que no sea la del banco. Asimismo, el uso de este beneficio, "no excluye el consumo de otros beneficios de Cuenta DNI. Promociones no acumulables", aclaran desde la página web oficial del Banco Provincia.

Podés obtener hasta un 30% de descuento.

La promoción solo puede usarse en comercios seleccionados que acrediten en el banco. El tope de reintegro unificado es de $1.200 por semana y por persona. Dicho tope se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante la semana, en todos los locales adheridos.

Por otra parte, desde el portal destacan que el reintegro recién se verá reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de los 10 días hábiles desde que se realizó la compra.

El descuento de Cuenta DNI está únicamente habilitado para venta minorista y se excluyen de la promoción las bebidas con alcohol y electrodomésticos. Además, desde la página de la entidad bancaria del estado bonaerense informan que la promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes, ni tampoco aplica a compras hechas con mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras Billeteras Digitales.

Las indicaciones para la compra también prohíbe abonar con tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard y/o Visa débito o transferencias efectuadas a través de la aplicación.

Comercios de proximidad y almacenes adheridos

Para conocer los comercios que ofrecen el beneficio debés entrar a la página del banco donde te brindará una lista completa de todos los locales con su respectiva localidad y dirección exacta para que puedas determinar cuál te queda más cerca y te conviene más.

¿Qué es Cuenta DNI?

Cuenta DNI es una billetera virtual que ofrece el Banco Provincia, cuya caja de ahorros no tiene ningún costo de mantenimiento. Cualquier persona puede tener su billetera virtual, sin necesidad de tener una caja de ahorro previamente abierta en esta entidad.

.

Para monotributistas o responsables inscriptos, la aplicación ofrece una Cuenta DNI Comercios para que ambos contribuyentes puedan cobrar mediante la aplicación.

Cómo sacar una Cuenta DNI

Para poder acceder a los beneficios es necesario crearse una cuenta en la aplicación, que debés descargar previamente desde Google Play Store y bien desde App Store. Luego, solo tenés que validar tus datos a través del celular.

Una vez instalada, el primer paso que te pedirá la app consta de colocar el DNI en el recuadro y tomar una captura de los dos lados. Segundo, debés validar tu identidad tomando fotos de tu cara, según te pida la app en el proceso de verificación. Por último, debés completar tus datos personales y asociar tu cuenta, si es que ya tenés una creada, o bien esperar 72 para que el banco te cree una nueva.