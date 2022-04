Tras ser denunciado por "delitos sexuales" y "reducción a la servidumbre", el youtuber Yao Cabrera tuvo que atravesar una situación traumática: su madre y su tía fueron secuestradas en Uruguay, el país natal del joven.

La noticia la dio a conocer el periodista y conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó: "Urgente. Secuestraron a Rita Rodríguez, mamá de Yao Cabrera y también a la tía del youtuber. Todo sucedió en Uruguay".

Urgente. Secuestraron a Rita Rodríguez, mamá de Yao Cabrera y también a la tía del youtuber. Todo sucedió en Uruguay. #MitreLive — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 4, 2022

A los pocos minutos, el periodista agregó que los secuestradores le pidieron al youtuber un millón de dólares para liberarlas, dinero que finalmente les entregó.

El periodista de Emparejados luego dio una actualización acerca de la situación, y aclaró que tanto la madre como la tía de Yao Cabrera habían sido finalmente liberadas, debido a un acuerdo entre el polémico influencer y los secuestradores, los cuales terminaron dándose a la fuga.

Aclaro esto. Tanto la madre como la tía fueron liberadas en la madrugada. Yao Cabrera llegó a un acuerdo con los secuestradores que se dieron a la fuga con parte del dinero solicitado. #MitreLive https://t.co/mqCS2QWRrS — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 4, 2022

Además, compartió en su cuenta de Twitter los supuestos llamados de los secuestradores a Yao Cabrera, en donde se escuchaba: “Queremos todo de vos o matamos a tu madre”

El periodista y corresponsal de Uruguay Gustavo Descalzi también hizo mención sobre el tema y dio más detalles de la situación. Según informó, el episodió ocurrió cerca de la ciudad de Suarez, departamento de Canelones, y señaló que el grupo de secuestradores se hizo pasar por personal policial para poder ingresar a la finca de la madre de Yao.

Al lograr tener acceso a la propiedad, la madre y la tía del youtuber fueron conducidas a un vehículo. Según cuenta el periodista uruguayo, una vez que se encontraron dentro del vehículo, comenzaron a llamar a Yao para pedirle dinero para el rescate. Ante esta situación, la familia de Cabrera llamó a las autoridades policiales y se inició un operativo en el lugar.

Como era de esperarse al tratarse del polémico yotuber, los usuarios en Twitter no creyeron la situación y aseguran que se trata de otro invento. A los pocos minutos de que se diera a concoer la noticia, los memes comenzaron a circular.

Un usuario tuiteó: "Yao Cabrera, ¿siempre te pasa algo?", junto a una imagen que dice: "Ya no hijo, ya no te creo".

Yao Cabrera siempre te pasa algo? pic.twitter.com/pzGHD3Zuwu — �� • YΛZZY • �� (@Yasmii95) April 4, 2022

Otro, en cambio, escribió en su cuenta de Twitter: "La vida es eso que pasa mientras Yao Cabrera inventa secuestros, agresiones, accidentes y enfermedades".

A modo de risa, otro usuario publicó: "Yo haciéndome el sorprendido después de ver a Yao Cabrera ser TT por 8364 vez en mi vida", y acompañó el tuit de un meme de Dario Barassi.

Yo haciéndome el sorprendido después de ver a Yao Cabrera ser TT por 8364 vez en mi vida pic.twitter.com/jNpIvy5HaW — Fran (@Fran_31209) April 4, 2022

Cómo se encuentra Yao Cabrera tras su accidente y estar internado en terapia intensiva

Están siendo tiempos difíciles para el polémico influencer, ya que, previo a este incidente, casi pierde su vida luego de caer del tercer piso de su casa en Villa Carlos Paz, Córdoba, mientras se encontraba pintando la casa con su padre.

Luego del episodio que ocurrió meses atrás, aseguró: “Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo que en paz descanse que me abría la puerta. Fue una sensación horrible. Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté, ¿estoy vivo? le pregunté a mi papá".

Una vez más, la gente no creyó su relato. Consultado acerca de esto, el youtuber indicó: “Lo único que siento es que me salvé de irme del otro lado. Yo que tantas veces jugué con esto, ahora los entiendo. Si fuese algo fingido tendría mil videos... Lo más impactante para mí es que no tengo un video de mi caída”.