La infectóloga argentina Ximena Gonzalo, que trabaja en el hospital universitario del Imperial College Healthcare de Londres y atendió a siete personas con la viruela del mono, aseguró que si bien la mayor proporción de casos pertenece a varones, "también tenemos mujeres y pacientes pediátricos".



"Si bien no puedo compartir la información específica del caso por cuestiones de confidencialidad, sí quería informarles que dentro de los pacientes que estamos tratando tenemos uno pediátrico y su grupo familiar", informó Gonzalo en una reunión virtual organizada por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



"Esto es relevante porque no solo se trata de hombres que tienen sexo con hombres, sino que también tenemos mujeres, aunque sean muchas menos, y casos pediátricos", sostuvo la especialista sobre uno de los temas que más debate está generando en torno a los nuevos brotes de esta enfermedad: la forma de transmisión.



Al día de hoy, el Reino Unido tiene 101 casos confirmados de viruela del mono y Gonzalo detalló que la mayoría se encuentran concentrados en Londres.

El hospital universitario del Imperial College Healthcare de Londres, donde trabaja la infectóloga argentina Ximena Gonzalo.

La infectóloga describió los casos que atendió y cómo es el tratamiento que se da en este momento a la enfermedad en el país donde vive: "Frente a un caso sospechoso, lo que hacemos actualmente en primer lugar es aislar al paciente, esto implica aislamiento respiratorio y de contacto; y minimizar el número de personas en contacto con el paciente".





"Hasta la semana pasada se internaban a todos los pacientes, hoy internamos a los que tienen enfermedad grave, síntomas respiratorios, confusión o encefalitis o infecciones bacterianas secundarias", detalló la especialista.