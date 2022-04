A casi dos meses de su muerte, la drástica decisión de Gustavo Martínez aún resulta conmocionante. En las últimas horas dieron a conocer nuevas conversaciones a través de WhatsApp entre la ex pareja de Ricardo Fort y un allegado, a quien le manifestó que su estado de ánimo semanas antes de suicidarse.

“Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort poque soy tutor de sus hijos pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”, le expresó el personal trainer al periodista Juan Etchegoyen junto a un pedido de disculpas por tener que declinar una entrevista.

El chat de Whatsapp dado a conocer en últimas horas.

Los mensajes fueron difundidos en el programa Secretos verdaderos (América), que conduce Luis Ventura. Allí, Etchegoyen explicó que el diálogo virtual data de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus y confirma la mala situación económica que atravesaba el entonces tutor legal de Felipe y Martita Fort.

“Gustavo era una persona muy particular. No hablaba públicamente. Por ahí te decía vamos a hacer la nota a tal día y a tal hora y después no te atendía el teléfono”, aseguró el periodista.

En ese sentido, Ventura consideró que estaban "en presencia de una persona que tuvo dos muertes”. “Cuando muere Ricardo (Fort), Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”, sostuvo.

Martínez cayó de un piso 21 del edificio donde vivía en Belgrano durante la madrugada del pasado miércoles 16 de febrero.

La investigación posterior arrojó que el personal trainer decidió quitárse la vida a pocos días antes de que los mellizos Fort cumplieran la mayoría de edad y que le manifestaran la intención de mudarse. Además, allegados revelaron que poco antes de morir había sido diagnosticado con principio de alzeheimer.