A pocos días de haber dado a luz, la actriz Dalma Maradona contó a través de su cuenta personal de Instagram el momento delicado que pasó respecto a su estado de salud. De sorpresa y justo cuando se encontraba en el hospital internada, le detectaron un cuadro de anemia severa, al punto de someterse obligatoriamente a una transfusión de sangre.



Internada en el Sanatorio Los Arcos, la hija de Diego Maradona recibió la inesperada noticia a una semana del nacimiento de su segunda hija, Azul, y por este motivo decidió romper el silencio por redes sociales para contar su dramática experiencia.



"Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer transfusión de sangre. Yo no quería saber nada porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional", relató la reciente madre, quien agregó que su estado de salud resultó ser crítico al no poder levantarse de la silla "por mis propios medios".





Este panorama tuvo como consecuencia la dificultad de amamantar a su reciente hija, situación que lo padeció con el nacimiento de su primogénita, Roma, hace tres años atrás. En ese sentido, Dalma agradeció la atención recibida por parte de las enfermeras y al personal del sanatorio "que trabajan con tanto amor", con una mención especial por las puericultoras que estuvieron presentes en todo momento a su lado y que "estaban tan contentas como yo que nos estaba funcionando la lactancia".



Para finalizar, la artista sintetizó el comunicado agregando la continuidad con su etapa de recuperación. "Sigo aprendiendo que es lo mas importante", finalizó.



¿Qué puede suceder con las personas que sufren anemia durante el embarazo?

Según un estudio publicado por la revista británica especializada en medicina, The Lancet, alertó sobre el panorama crítico de salud que pueden padecer las mujeres embarazadas al momento de transitar un embarazo.



El reconocido diario ingles indicó, a través de una investigación, que las mujeres con anemia que se encuentran transitando el periodo de gestación o hayan dado a luz una semana después, corren riesgo de perder la vida.



La pesquisa realizada en la Universidad Queen Mary de Londres señaló que los motivos se deben a una reducción hemoglobina inferior a 7 g/dL que lleva a un desorden en el funcionamiento de la proteína, lo que en ciertos casos puede derivar en una considerada pérdida de sangre con posible infecciones que empeore el cuadro de salud.