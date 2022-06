Un admirable gesto en el mundo de la música tuvo lugar este martes cuando el cantante y empresario cordobes Maximiliano Caliva, conocido como "El Cheto", se comprometió a construirle la casa a la hija de "El Noba", fallecido días atrás.

En declaraciones con El Show del Lagarto, el cuartetero habló sobre el trágico accidente que tuvo como víctima fatal al cantante oriundo de Florencio Varela, que estuvo varios días internados y finalmente murió.

.

“Me quedé muy conmocionado con todo el suceso porque esta suerte de vida rápida de los artistas es algo que golpea cada dos por tres”, indicó El Cheto.

En este sentido, se refirió a lo sucedido con la hija de El Noba: “Cuando vi su imagen, se me vino a la cabeza el nene de Rodrigo Bueno (Ramiro). A mí me pasó que a los 18 años perdí a mi viejo y es algo que nunca logré superar, entonces si yo con esa edad no lo pude superar, ¿Qué va a ser de esta criatura sin su papá?”.

El artista fallecido había iniciado el sueño de que su hija tenga una casa propia. Sin embargo, luego de comprar un terreno en Florencio Varela donde iba a realizarse la obra, la lamentable muerte del cantante dejó todo frenado.

En este marco, fue el cantante cordobés quien decidió tomar la posta de la situación y se comprometió a cumplir el sueño de su colega. “Tomé la decisión de ponerme en contacto con la familia y concretar el proyecto”, confirmó.

El cuartetero sostuvo además que, pese a que salieron a la luz algunos nombres de otros artistas que se comprometieron a culminar el proyecto, esta es una decisión suya. “Es una iniciativa de corazón. Es algo que hace Maxi, no El Cheto”, explicó.

Todos por "El Noba"

Luego de que se difundiera todo lo sucedido con el artista y el sueño de la casa para su hija, integrantes de su círculo íntimo y otros colegas habían iniciado una campaña para recaudar fondos y terminar el proyecto.

“Artistas, colegas, compañeros, empresarios del medio, de la industria, amigos y seguidores de Lautaro, El Noba. Todos quieren colaborar con la familia y seguir con los sueños y metas de Lauti. Se armó una cuenta para transferir o depositar. El alias es 'Todosporelnoba'”, había compartido La Joaqui, una de las artistas amigas del músico.

.

Increíblemente, la difusión del mensaje generó indignación en los usuarios de las redes sociales, quienes criticaban que los artistas amigos del cantante fallecido eran quienes debían hacerse cargo de la situación.

“Hay gente que realmente necesita. El Noba salió sin casco y no pensó en la hija. Antes de pedir colectas por qué no le piden a L-Gante, su amigo, que tiene millones. Él se la va a terminar. Si eran muy amigos, ¿para qué pedirle a la gente, que apenas le alcanza?”, expresó, con bronca, una mujer en las redes.