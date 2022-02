L-Gante es uno de los cantantes más populares de la Argentina en la actualidad. Sus fans no dejan de seguir cada uno de sus más mínimos movimientos, además, el artista no escapa a las situaciones polémicas y controvertidas. De orígenes humildes, destaca no solo por sus ritmos y letras pegadizas y originales, sino también por su carisma arriba y abajo del escenario.

Elian Ángel Valenzuela tuvo hace muy poco tiempo una preciosa beba llamada Jamaica con su novia de la adolescencia, Tamara Báez. La pareja no deja de generar rumores acerca de la relación que pasan de las situaciones que evocan paz, amor y armonía a silencios que hacen temer lo peor, es decir una crisis de la pareja.

.

Sin embargo, en esta semana, L-Gante mostró en redes sociales que, en cuanto a sus seres queridos, la relación con su novia, Tamara Báez, parece estar más estable que nunca, luego de los rumores que circularon sobre una supuesta infidelidad y crisis en la pareja. La mamá de Jamaica subió una foto muy íntima de ellos dos que despejó las dudas sobre la separación.

A pesar de la agenda intensa y cargada que el cantante tuvo en este verano, siempre que puede hace un espacio en la agenda para pasar tiempo con su familia. Así lo demostró una vez más, con un tierno video que subió de su hija en los brazos de su mamá, riendo muy animada y feliz de estar en compañía de sus padres. Sin lugar a dudas fue un reencuentro muy especial, que Elián Valenzuela decidió compartir con sus seguidores.

¡Mirá el tierno momento familiar que L-Gante compartió con Jamaica y Tamara Báez!

Por otro lado, en esta semana Tamara también realizó un nuevo posteo en Instagram en la que aparece el creador de la cumbia 420 y su pequeña hija dormidos. “Lo más lindo que tengo en mi vida. Los amo tanto, tanto”, escribió Báez junto al posteo, que en realidad se trata de una instantánea que ya había publicado en otra oportunidad.

L-Gante dormido en una tierna foto junto a su pequeña hija Jamaica.

Suspendieron un recital de L-Gante en Santa Cruz

L-Gante era uno de los artistas confirmados para un festival que se desarrollará en Las Heras, Santa Cruz, este sábado 5 de febrero. Sin embargo, recientemente se conoció que los organizadores del evento decidieron dar de baja su presencia por las altas exigencias que impuso para viajar al lugar.

Entre las solicitudes, el cantante de cumbia 420 pidió realizar sus traslados en avión privado y hospedarse en un hotel diferente al que le ofrecían. Esto tiene un valor en dólares imposible de cubrir por los organizadores.

“Los caprichos iban desde luces especiales y elementos de escenografía que acá en la Patagonia son imposibles de conseguir”, destacó Jonathan Barrientos, uno de los propietarios de la Disco 4.20 y quien promocionó esta actuación, al programa radial Vamos que venimos.