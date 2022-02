La familia Fort despertó a una triste noticia este miércoles, cuando el mundo se enteró de que Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y guardián legal de sus hijos, se había suicidado saltado del piso 21 de su departamento en Belgrano. Entre las personas del entorno de la familia que salieron a declarar sobre su muerte, Rodrigo Díaz sorprendió con una anécdota paranormal.

El modelo estuvo en una relación con Ricardo Fort por dos años, y a través de su convivencia con el empresario logró establecer una relación amistosa con Martínez. En una entrevista con Juan Etchegoyen, Díaz confesó haber protagonizado una extraña coincidencia:

"Te soy sincero, me desperté a las ocho de la mañana y tenía varios mensajes y llamadas de producciones de televisión y mi prensa que me contó de la noticia, no lo podía creer y me desperté", comenzó, antes de agregar: "Pero mirá que loco, porque a las 4 de la mañana me desperté sudado de calor, fui al baño y a esa hora fue lo que pasó con su suicidio. Fue como un presentimiento. Me desperté cuando se suicidó", afirmó la expareja de Fort.

"Estoy muy shockeado. Es chocante saber que una persona que convivió con vos y te aconsejó ya no está más. Uno podía tener diferencias, pero era muy buen tipo y siempre se trataba de eso, de tener buena relación con la gente", cerró Rodrigo Díaz.

Rodrigo Díaz afirmó que Gustavo Martínez "ya había tenido un intento de suicidio"

En Nosotros a la mañana, Rodrigo Díaz compartió detalles sobre su relación con el otro exnovio de Ricardo Fort y afirmó que Martínez llevaba años deprimido. Todo habría comenzado con la muerte de su madre en 2012, que según el modelo lo habría dejado "muy vulnerable": "Estuvo un tiempo muy decaído". Pero habría sido su pelea con Ricardo Fort la que lo habría motivado a cometer su primer intento de suicidio.

La situación no hizo más que agravarse con la muerte de su expareja y la madre del empresario, Marta, con quien tenía una excelente relación. "Él me dijo que desde que murió Ricardo ya no iba a ser el mismo", recordó Díaz sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con Martínez.

Por último, Díaz desmintió los rumores de una mala relación entre él y los hijos de Fort que nacieron luego de las fuertes declaraciones de Felipe sobre la muerte de su guardián legal: "Fue el segundo papá porque en el momento que Ricardo inició el tratamiento para tener a los hijos, lo hizo con Gustavo Martínez porque iban a ser dos papás. Lo que Gustavo no quiso es que lo llamarán 'papá' o 'padrino'", concluyó Díaz.