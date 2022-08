Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica. En las últimas horas le confirmó a una de sus empleadas domésticas que se divorciará de Mauro Icardi, sin embargo, paralelamente se dio a conocer el conflicto que mantiene con Carmen, la mujer a la que le confió que está separada del futbolista, quien asegura que la empresaria no le paga hace casi tres años.

La información se dio a conocer en Intrusos (América), a través de mensajes de voz donde la empleada explica que está viviendo en la casa de campo de Milán y revela una compleja situación laboral. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ’¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”.

En el audio en cuestiób asegura que intentó renovar sus documentos le hicieron todo tipo de preguntas sobre cómo se mantenía económicamente, los lugares en los que había trabajado, y le negaron un permiso laboral porque no tenía como justificar su estadía. “Yo no les dije nada de Wanda porque ella me dijo que no”, expresó, sin terminar la frase en el material que pasaron en el programa que conduce Florencia de la V. Luego mostraron cuál fue la respuesta de la mediática cuando le consultaron al respecto durante la presentación de un local en un centro comercial de Avellaneda.

“¿Qué Carmela? No tengo ninguna Carmela”, fue lo primero que aclaró, desentendiéndose de los dichos. “No tengo ninguna empleada que se llame Carmela”, repitió con firmeza. “Tengo un montón de gente que trabaja para nosotros, y la verdad que todo esto que se dice no es así”, aseguró, y enfatizó: “No me sorprende porque han salido personas a decir que no le daba leche a mis hijos, empleadas que no han trabajado conmigo, ya no me sorprende nada”.

Mientras tanto, Wanda Nara se estaría divorciando de Mauro Icardi.

“Aparecen cada tanto este tipo de cosas. Pero bueno, Ana (Rosenfeld) se ocupa. Obviamente el conflicto genera mucha explosión y después las aclaraciones, no. Esto es como el famoso video mío”, deslizó. “Después se esclareció todo y no vi ni una nota sobre eso en Internet; pero el video me hizo famosa, hubo un juicio y lo gané”, concluyó. Sin embargo, minutos después dieron a conocer una captura de pantalla de los mensajes que le habría escrito Wanda a su empleada tras darse cuenta de que aquella “Carmela” por la que le preguntaron en la nota, era nada más y nada menos que Carmen, la mujer que trabaja en su casa de campo.

“Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles?”, se lee en la conversación. El siguiente capítulo lo reveló Ángel de Brito en LAM (América), donde reprodujeron otro audio donde la empresaria manifiesta su indignación: “Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”.

“Siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad que no entiendo, porque siento que te ayudamos en todo lo que siempre necesitaste, y si te querés ir no me parece la manera que vayas a pedirlo a la tele”, aseguró. También revelaron la respuesta que recibió: “Primero, que yo no hablé con ninguna periodista, yo no sé los números porque los detesto, así que no. Y segundo sí, me voy a ir, cuando vos me mandes el pasaje me voy, Wanda; reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, que me ayudaste un montón”.

“Te lo agradezco mil veces, la verdad que sí, pero si me querés mandar el pasaje, si me mandas aunque sea 1000 euros para pagar el viaje, ya está, todo bien. Yo no tengo ningún problema”, cerró la empleada. La contestación de la mediática fue la que generó aún más revuelo: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”.