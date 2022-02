El cuarteto cordobés es tan tradicional y muy conocido en el país que es como hablar de cultura. Los cordobeses defienden a muerte su provincia y sus costumbres. Por esa razón, si alguien habla mal de algún tema que se relacione con ellos inmediatamente causa enojo y rechazo.

Así ocurrió con el corresponsal de Europa de La Nación y ESPN. Lo que pasó fue que Christian Martin apareció en un video de TikTok en el que dice: "detesto la cumbia".

El video fue compartido por @clipstwiitch cuando el corresponsal tuvo una entrevista con el influencer "Momo". En el clip se puede leer "al vikingo no le gusta la cumbia". Después de afirmar que no le gustaba este género musical, el influencer comenzó a bailar al ritmo de "Ocho Cuarenta". Ante esta situación Martin expresó que eso era "despreciable". Por último, sin importar a quién podría enojar dijo: "esto es caca".

El video fue subido a la app hace tres meses pero se volvió viral en TikTok en esta semana. El clip tuvo más de 100.000 likes, más de 700 comentarios y más de un millón de reproducciones. Muchos usuarios comentaron haciendo notar la sorpresa que se llevaban.

"Con Rodrigo no eh", escribió @mlauladino haciendo notar lo que significa Rodrigo en el mundo musical. Otros se refirieron a que le falta cultura argentina por no vivir en el país. "Si vive en Inglaterra que más pueden esperar", comentó otro seguidor.

El periodista es conocido como "el Vikingo" y no es la primera vez que queda envuelto en declaraciones polémicas sobre el rubro musical. En otra oportunidad se refirió a L-Gante, Martin estaba haciendo una transmisión con sus amigos cuando uno de ellos dijo para poner una canción del cantante de Cumbia 420. "Esas pavadas acá no", dijo de manera cortante el periodista, luego pidió que pongan música de AC/DC.

El día que Christian Martin habló sobre las drogas psicodélicas

Al hacer videos en vivo es muy común tener un ida y vuelta con los seguidores que están del otro lado de la pantalla. Mientras hacía un video a través de su cuenta, un usuario le preguntó si "tomarías drogas psicodélicas como Alejandro Fantino".

Al leer ese comentario, el periodista no dudó en responder. La respuesta de Christian Martin fue: "No, no tomo nada. No puedo ni fumar un cigarrillo".