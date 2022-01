Hoy cumple años el tipo que iluminó mi vida y me acompañó en tantas travesías por el desierto, como hizo con millones. Pero quien además me hace reír como nadie, me regala su cariño y —encima— decora mi casa. (��)



Feliz cumple, @Indio_Solari_ok adorado. pic.twitter.com/clcc2yOmJp