Después de confirmarse la fecha del Censo Nacional 2022, que debía ser en 2020 y fue postergado por la pandemia de coronavirus, el calendario de feriados sufrió modificaciones dado que el próximo 18 de mayo se realizará el relevamiento por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Nacional, los feriados iniciales eran 12 inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos. Ahora habrá uno más con el Censo 2022, el 18 de mayo habrá dos modalidades para realizar el relevamiento: presencial y virtual.

La opción presencial del Censo 2022 es la tradicional de encuestar casa por casa y la virtual es un cuestionario que deberá ser respondido entre el 16 de marzo y el 16 de mayo inclusive.

.

¿Cuándo es el fin de semana largo XXL?

El primer fin de semana extra largo será en unos días por los feriados de carnaval, el cual tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

Los feriados de carnaval serán el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo, ambos son inamovibles según la Ley 27.399 y, por lo tanto, no podrán ser trasladados a otra fecha.

El primer fin de semana extra largo será en los feriados de Carnaval 2022.

Cabe recordar que para los feriados nacionales se aplican las normas de descanso dominical, por lo tanto, los trabajadores que presten servicio durante un feriado tendrán que cobrar el doble. En el caso de los días no laborales, el empleador decide si se trabaja o no, en este caso no aplica el pago doble.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo?

El próximo feriado será el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y en abril será el fin de semana largo por Semana Santa 2022 el 14 y 15 de abril, aunque el jueves 14 es día no laborable.

.

Los siguientes fines de semana largo serán del viernes 17 al lunes 20 de junio, del viernes 7 al lunes 10 de octubre y del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Feriados inamovibles de 2022

Pese a que el año recién comienza muchos desean saber cuándo caen los feriados y fines de semana largo para organizar unos días de descanso que incluyen alguna mini escapada o un plan tranquilo en casa.

28 de febrero: Carnaval

1 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

15 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

18 de mayo: Censo Nacional 2022

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

.

Feriados trasladables 2022

Según el artículo 6 de la Ley 27.399, son aquellos que coincidan con los días martes y miércoles. En esos casos serán trasladados al lunes anterior. Los que caigan jueves y viernes serán movidos al lunes siguiente.

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes . Aunque ese día sea la fecha de su fallecimiento, puede correrse según la Ley 27.399, pero se celebrará ese mismo viernes el feriado ya que no puede trasladarse al lunes 20, así tendrá lugar un nuevo fin de semana extra largo.

. Aunque ese día sea la fecha de su fallecimiento, puede correrse según la Ley 27.399, pero se celebrará ese mismo viernes el feriado ya que no puede trasladarse al lunes 20, así tendrá lugar un nuevo fin de semana extra largo. 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín . Se pasará al lunes 15 de agosto.

: . Se pasará al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se pasará al lunes 10 de octubre y será puente con fines turísticos.

Feriados puente con fines turísticos