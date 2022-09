La joven participó del famoso programa de televisión del canal trece y luego de contestar bien varias preguntas, obtuvo el premio mayor de 1 millón de pesos. En ese momento decidió contar su lucha contra un linfoma y emocionó al jurado y al público.

“¿El problema de salud lo tuviste vos o tu novio?”, le preguntó Carmen Barbieri, parte del jurado del programa. A lo que la participante contestó: “Yo, tuve un linfoma el año pasado, me lo diagnosticaron en mayo y estuve en tratamiento hasta octubre”.

Luego Ayelén continuó relatando su historia con un poco de humor: “El look no es a propósito, sino porque me está creciendo el pelo”.

“¿En pandemia fue esto?”, continuó preguntándole la madre de Federico Bal, en la transmisión de la última emisión del popular programa.

“Sí, en 2021. Fue duro. Miraba el programa en la clínica todas las noches. Tenía un tratamiento bastante invasivo porque estuve internada cinco días con la quimio”, admitió la concursante con total honestidad.

Ayelén también dijo que esperaba todo el día para ver el programa de televisión porque la divertía y distraía del duro momento que estaba atravesando.

“En ese momento el programa todavía no estaba a la tarde, pero me distraía con Barassi y después los veía a ustedes a la noche. Jugaba a responder las preguntas y competía con mi papá que me hacía la segunda en la clínica”, compartió la participante, remarcando la importancia que tuvo Los 8 escalones del millón en el difícil momento de su vida.

“En casa tengo como 50 millones, pero acá es otra cosa. Ahora disfruto más todo. Siempre para adelante”, concluyó diciendo Ayelén. Todos los presentes se emocionaron mucho al escuchar sus palabras y Carmen la felicitó por haberse repuesto de aquella compleja situación de salud.

Cabe recordar que Carmen Barbieri tuvo que afrontar una situación muy parecida con su hijo hace algunos años y por eso conoce de cerca lo que significa tener que superar algo tan doloroso.

En marzo de 2020, Federico Bal contó que tenía cáncer de colon. Tras varios meses de tratamiento, el actor anunció que finalmente se había curado.

En ese sentido, el hijo de Barbieri resaltó que en vez de enojarse con la situación adversa, decidió agradecer. "Sentí que el mundo me acompañó", destacó. "Fueron dos semanas en las que me dijeron lo que pasaba y se cerró todo", sumó.