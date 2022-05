"Patito feo" es de esas telenovelas que permanecen en la memoria del televidente. No hay persona que no se acuerde de "Las Populares y Las Divinas" y de sus pegadizas canciones. Si bien estos jóvenes actores marcaron una generación de chicos, muchos optaron con continuar con una vida muy bajo perfil. María Sol y Belén Berecoechea son ejemplo de esto. Se hicieron conocidas como las gemelas del programa, pero ambas tomaron un rumbo alejado de la pantalla chica.

La producción de Ideas del Sur y Televisa conquistó al público argentino gracias a su trama y el ambiente musical. Luego, Disney Channel la emitió en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia, creando así un éxito a nivel mundial que llevó a los intérpretes a visitar hasta los rincones más recónditos del mundo. Su reconocimiento fue tal que el formato fue comprado por otros países y le lograron hacer frente al programa juvenil de Telefe, Casi Ángeles.

La historia seguía las vivencias de "Patricia Castro" (Laura Esquivel), una tierna y tímida chica que sueña con conocer a su papá y convertirse en cantante. Dentro del melodrama, "Patito" se muda a Buenos Aires junto a su madre y su vida cambia para siempre. Comenzó a ir a un nuevo colegio, Pretty Land School of Arts, donde explotará su amor por la música. Desde su llegada a la institución, se hace de una gran enemistad con "Antonella Lamas" (Brenda Asnicar), pero también forja grandes amistades en el grupo “Las populares” con ‘Josefina’, ‘Tamara’ y ‘Sol’.

María Sol Berecoechea le dio vida a "Sol Démini", una joven muy alegre, tierna y positiva. La chica era adoptada y luego de "una investigación", descubre que tiene una hermana melliza llamada "Belén". Dicho personaje fue interpretado por su gemela en la vida real, María Belén Berecoechea.

La relación de hermanas traspasó la pantalla.

En la última entrevista que dio Belén a Diario Show, dijo que "La gira por Latinoamérica fue una de las experiencias más lindas de mi vida porque me dio la oportunidad de conocer lugares que jamás creí que iba a conocer y viajar te abre mucho la mente. Ver a tantos fans a kilómetros de tu casa, que saben tu nombre, fue muy lindo y no me lo voy a olvidar jamás".

Ambas hermanas reconocieron que desde chiquitas veíamos las novelas de Cris Morena y soñaban con actuar con ella, sin embargo, su madre no estaba muy de acuerdo con que ingresemos en el mundo artístico. Para su suerte, la abuela las apoyó y las incentivó para que vayan al casting que termino en una gran oportunidad.

Si bien tuvieron mucho éxito gracias a Patito Feo, luego de las dos temporadas decidieron abandonar el trabajo en la televisión. Concluyeron sus estudios secundarios y cada uno siguió su camino por separado. Sol decidió seguir relacionada con el medio artístico, pero detrás de cámaras. Realizo la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Belén, por su parte, continuo aún más alineada con la actuación. Se profesionalizó en la materia y hoy es profesora de canto.

"La verdad que con mi hermana me cuesta, porque muchas veces hay búsqueda de gemelas, pero ella no quiso seguir por ese lado, aunque para mí es muy buena actriz. Si surge alguna oportunidad que le tiente mucho, quizás dice que sí, pero la mayoría de las veces no está muy interesada en continuar con su carrera de actriz", explicó Belén.

A pesar de no seguir en la televisión, ambas hermanas continúan siendo muy amigas del elenco de Patito Feo. Con ellos se reúnen y recuerdan la locura que fue ser parte de un programa tan exitoso a nivel mundial. En cuanto a ellas, viven felices la nueva vida alejada de los medios, pero siempre juntas.