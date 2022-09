Desde hace varios meses, los rumores de separación entre L-Gante y Tamara Báez son cada vez más contundentes. En base a una serie de historias de Instagram, los seguidores de ambos encendieron las alarmas por algunos detalles que llamaron mucho la atención.

Las noticias sobre posibles conflictos de pareja entre el cantante de cumbia y la influencer no paran de crecer, reforzados por actividades llamativas en las redes sociales de los jóvenes. En los últimos días, fueron protagonistas nuevamente de los programas de chimentos luego de que el artista fuera descubierto saliendo de un hotel con una misteriosa chica.

En este contexto, en las últimas horas el músico publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde se podían ver algunas lastimaduras en sus manos, más precisamente en los nudillos. Posteriormente, la mamá de Jamaica publicó otra historia, en la que puede verse detrás de ella una puerta rota. A partir de ese momento, los usuarios comenzaron a construir sus propias hipótesis.

En la imagen, L-Gante tiene los puños visiblemente lastimados.

Fue la periodista de Mañanísima, Estefanía Berardi, quien puso sobre la mesa la llamativa actividad en las redes sociales de ambos: “Primero vi una historia de L-Gante con Jamaica a upa. Sube una historia hablando de la beba, pero lo llamativo es que se ven lastimaduras en los puños, en los nudillos”. A lo que la conductora del programa, Carmen Barbieri, añadió: “Eso es una trompada o como de pegarle a la pared”.

En la historia de Instagram de Tamara Báez puede verse detrás de ella una puerta rota.

En la misma línea, Berardi acotó: “Yo no lo quería ni decir, pero pensé lo mismo. Lo llamativo es que al rato Tamara Báez sube una historia donde se ve la puerta rota de su casa. Una casa nueva. Llama la atención. Yo no sé si lo hizo a propósito o no”. E hipotetizó: “Tal vez L-Gante le pegó una trompada a la puerta para tener la mano lastimada así. ¿Por qué justo ella muestra eso?”.

L-Gante infraganti a la salida de un hotel

En los últimos días, el intérprete de "Cumbia 420" fue visto a la salida de un hotel alojamiento con una de sus bailarinas, de nombre Luli Romero, y rápidamente comenzaron los rumores de infidelidad y separación con su pareja Tamara Báez.

"Me están escrachando en Tik Tok saliendo del telo con L-Gante, mátenme", publicó la supuesta tercera en discordia, y solicitó a sus seguidores que denuncien el video. Sin embargo, luego desmintió haber estado con el artista.

Por su parte, el trapero se refirió al episodio y se mostró molesto con quienes alimentan este tipo de versiones: "¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar", expresó.