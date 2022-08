La líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, respondió a las incriminaciones de su ex ayudante del organismo, Mirta "Shakira" Guerrero, quien realizó declaraciones con el periodista Jorge Lanata sobre un supuesto escondite de dinero en su placard. Por este motivo, Sala negó todas sus acusaciones e inculpó a la entrevistada de decir "mentiras" de su persona.



Este lunes por la mañana, la dirigente social repudió los dichos de "Shakira". Por medio de una entrevista radial, contrarrestó la polémica desatada el domingo a la noche y denunció que desde hace tiempo "había una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciar a las organizaciones sociales".



Milagro Sala desmintió los dichos de Guerrero, quien la acusó de esconder dinero aparentemente en "dos placards con doble fondo". “Dice que yo tenía un placard y otra pared, con plata ¿te pensás que no lo hubieran viralizado cuando hicieron todos los allanamientos en 2016?”, apuntó la dirigente social, que a su vez piensa que "Shakira" estaría recibiendo una financiación para hablar en su contra.





Otra acusación que llegó a desmentir la ex diputada provincial jujeña se relaciona con la aparente compra de viviendas con dinero de las organizaciones sociales: "No tengo departamento ni hotel en Buenos Aires, son todas mentiras". “Todo el mundo conoce mi casa, saben donde vivo y no es en una mansión", ratificó



Sobre las versión de la entrevistada en el programa de Lanata denunciando una presunta golpiza por parte de colegas de Milagros Sala y ante su atenta mirada, Sala comparó ambas contexturas físicas y sostuvo que Guerrera le "lleva una cabeza y media". Asimismo, agregó que la denunciante tiene conocimiento para defensa personal: "Es instructora del Servicio Penitenciario y profesora de artes marciales, ¿Cómo alguien le va a levantar la mano?".



Milagro Sala continua con prisión domiciliaria desde el año 2015, y hace más de un mes atrás, la dirigente social tuvo que ser internada de urgencia por un cuadro de "trombosis venosa profunda", en su rodilla izquierda. En aquella oportunidad, había denunciado "hostigamiento" por parte de la policía que la custodió durante su estadía en el sanatorio privado "Los Lapachos". Además, en aquella ocasión recibió la visita especial del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.