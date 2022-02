Este lunes "Negro", un perro fue noticia por todas las redes luego de que se diera a conocer que fue a buscar a su dueño fallecido al lugar donde lo velaron.

Diego Beider, era un rescatista que cuidaba al animal, en julio del año pasado falleció inesperadamente y ahora otros dos rescatistas le hicieron un curriculum vitae para que alguien lo adopte y le dé un espacio para vivir.

El perro tiene aproximadamente unos 5 años, es mestizo y muy compañero, después de la muerte de Diego una familia lo había adoptado, pero sufrió de maltrato y lo dejaron abandonado en la calle. Luego cayó en manos de otra familia que tampoco supo cuidarlo: el can estaba atado con una soga durante el día, lo golpeaban y una vez más fue abandonado. Ante la depresión, no comió durante cuatro días, no se movía y no levantaba la cabeza.

La foto de Negro en el CV.

Así fue que, sin rumbo y sin nadie que lo cuide, el perro llegó al sitio en el que despidieron a Diego. Allí aparecieron dos protectoras de animales, amigas de Diego que están haciendo todo lo posible para ayudar al pobre animal.

Beider daba su vida por los perritos, incluso tenía otros compañeros además de Negro. Los otros animales ya consiguieron un hogar, pero Negro sigue en busca de uno.

.

Una amiga de él, Victoria Per contó que "los perros eran su vida y fueron ellos quienes lo cuidaron en sus últimos minutos". Increíblemente, "en julio de 2021 murió en su cama rodeado de ellos". El rescatista de Negro tenía presión alta, pero nadie estaba al tanto, por eso "lo encontró la policía en un allanamiento que pidió la familia porque no contestaba el teléfono".

El CV de Negro.

El CV de "Negro" está subido a LinkedIn por las amigas de Diego. Después de tanto sufrimiento que le tocó vivir al animal por la familia adoptiva ante el fallecimiento de su dueño, las chicas buscan un hogar en el que lo cuiden y lo quieran. "Grado en incondicionalidad y mimos", dice el currículum del perro. Además, está castrado, desparasitado y vacunado.

¿Quién era Diego Beider?

Diego Beider, el dueño de Negro, pasaba su vida rescatando perros y gatos de las calles, vivía solo con ellos en una casa en Mataderos

“Aunque no tuviera un peso para comer él, a los perros no les faltaba nada”, contó Victoria. Además, admitió que él no tenía mucha relación con su familia, a veces iba a visitar a su papá pero nada más.

En julio de 2021, la policía, con una orden de allanamiento, lo encontró tirado en su cama después de dos días fallecido por muerte súbita. La denuncia fue hecha por la familia después de que un hombre mayor, que estaba bajo el cuidado de Diego, avisara que no fue a su casa y no contestaba el celular, lo cual le parecía raro.

El era Diego.

Durante el operativo policial, tres perros escaparon asustados y uno fue atropellado por un tren que le arrancó una pata. Negro se quedó hasta el final con su dueño, fue atrás de la ambulancia que llevaba el cuerpo de Diego. Luego se quedó esperando en la puerta de la comisaría a esperar mientras las amigas de Diego buscaban a los demás animales.

.

Todos los perros lograron empezar una nueva vida con otras familias, menos Negro, el preferido de Diego. "No podemos entender cómo un animal tan dulce tuvo tanta mala suerte", manifestó la amiga de Beider.

Después del abandono que vivió Negro, fue Karina, una vecina de Diego, la que encontró a Negro en la puerta de la funeraria. La mujer lo reconoció y le sacó una foto para contactarse con las rescatistas.