Nuevamente, L-Gante hace olas en las redes sociales. Luego del nacimiento de su hija Jamaica, el creador de la cumbia 420 compartió desde sus redes sociales las idas y vueltas a lo largo del país en su gira nacional, ocasionalmente acompañado por su recién nacida y su pareja, Tamara Báez. En las últimas horas, la pareja volvió a ser tendencia en las redes por un incidente que casi fue tragedia.

Hace pocos días, el cumbiero, su novia y su hija viajaban por la Ruta Provincial 7 en su auto Mercedes Benz cuando casi impactan contra otro vehículo. Los dos videos virales que se esparcieron por TikTok muestran a la pareja detenida en la ruta, insultando a la conductora del auto que casi los atropella.

Las imágenes muestran el después del susto, con algunos patrulleros rodeando los dos autos implicados y L-Gante sacándose fotos con un grupo de fanáticos que lo avistaron al costado de la ruta. En el segundo video, en cambio, los saludos de los fanáticos se ven interrumpidos por el estallido de furia de Báez.

La madre se acercó corriendo al auto que estuvo cerca de impactarlos y empezó a gritarle a la conductora: "¡Dale, bajate la c***** de tu madre! ¡Dale!". Mientras la Policía intentaba calmarla, L-Gante apareció por detrás, intentando alejar a su compañera de las cámaras pero sin poder evitar soltar algunos insultos: "¡Así no vas a manejar más apurada! ¡Así no vas a chocar más de lejos!", se escucha que gritó el cantante. "No sabés lo que nos hizo la enferma", acotó Tamara de fondo.

Chocaron a la nena de L Gante pic.twitter.com/BQCM0nwVbw — Melanie (@Melanie06364311) December 9, 2021

Las palabras de Tamara Báez: "Se hacía la loca"

Luego de que el confuso episodio se volvió viral en TikTok, los seguidores del cantante se dirigieron a sus redes sociales en busca de aclaraciones sobre el confuso episodio. Mientras L-Gante aún no comentó acerca del supuesto choque, Tamara apareció en su Instagram para contar con pocas precisiones lo que pasó aquella noche.

"Estás en todo TikTok cuando, no sé si te quisieron chocar o cómo fue, pero amé cómo le dijiste de todo a la vaga", le escribió una seguidora cuyo nombre no fue dado a conocer. Tamara le sacó un screenshot al mensaje y lo compartió a todos sus seguidores desde sus historias de Instagram, comentando sobre el incidente:

Tamara Báez desde Instargam (@tamibaez13).

"Casi nos choca dos veces y encima, en vez de pedir disculpas, se hacía la loca", acotó. Por lo que se puede ver en el video, la mujer no salió de su auto para aclarar lo sucedido con la pareja y, rodeada de los fanáticos del cantante, se limitó a comunicarse con la Policía.