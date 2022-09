Cuando se trata de la educación de niños y adolescentes, se sabe que no hay una fórmula perfecta y que cada experiencia es única e intransferible. Los consejos de otros padres quedan en el olvido y lo que nos dijimos que íbamos a hacer y no, se ve modificado por la experiencia real.

Cada padre y madre tiene sus propios métodos, que los va aprendiendo a medida que se vincula con su hijo “a prueba y error”, entendiendo que la crianza perfecta no existe y que los chicos también se crían interactuando con otras instituciones o círculos sociales, como lo son la escuela, el club y los amigos en general. Muchas veces, esos ámbitos escapan del control.

En tal sentido, un usuario de Twitter compartió a través de su cuenta una captura de pantalla de un mail que le envió su papá a un profesor, el cual se volvió viral. Según relató, el hombre lo menospreciaba continuamente por tener algunos comportamientos “indebidos” y falta de interés por el estudio, cuestiones, muchas de ellas, propias de la edad.

El chico contó que el docente llevaba algún tiempo subestimándolo: “Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email”, publicó en la red social.

Junto al texto, compartió la captura del mail en cuestión. Con sus palabras, su padre dejó una gran lección, pero también algunos cuestionamientos de parte de los usuarios.

“Me dirijo a usted como padre y como persona joven que fue alguna vez”, comienza el mail. Seguido, le recordó sus propias palabras: “Si su hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida. No estudia mucho, sale de fiesta, bebe alcohol y fuma marihuana”, continuó.

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) September 22, 2022

Si bien el hombre admitió que no está contento ni conforme con dichas conductas de su hijo, considera que “no todo es estudiar”, porque hay cosas en la vida que se aprenden “a prueba y error”. Enseguida le explicó que si bien a los adolescentes se los puede guiar, el hecho de prohibir o castigar hace que el vínculo “se disuelva”.

“Por ello, soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo, con mi guía y apoyo”, y agregó: “Si tiene que repetir, que repita, es su proceso de aprendizaje”. Llegando al final, el padre fue más allá con su intervención: “Y bueno, todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo”, y remató: “Inclusive usted, me atrevería a decir”.

Para cerrar, el hombre le pidió que no vuelva a decirle a su hijo que no vale nada en la vida: “Las lecciones se las doy yo, no usted”, cerró.

La publicación dio que hablar en las redes sociales y generó un largo debate con más de 1.400 comentarios, que dividieron las aguas. Por un lado, estuvieron los usuarios que felicitaron al padre por sus palabras, y estuvieron en desacuerdo en el comportamiento “poco ético” del profesor.

“Yo en bachillerato no hacía más que fumar y salir de fiesta. Repetí, me dijeron que nunca llegaría a nada en la vida. Y aquí estoy, con una carrera, y un máster en Holanda ¡Que no te digan que no vales!”, comentó una usuaria, dándole aliento al joven.

Otras personas también aportaron sus experincias: “A mí un profesor me decía estúpido, que no valía para nada, que el dibujo no vale para nada y que no llegaría nunca a nada. Y bueno, aquí estoy, dibujando”; “Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto significa que no valgamos para nada. Chapó por tu padre”, comentaron.

Por otro lado, internautas opinaron que el padre estaría criando al chico con falta de límites, que serían necesarios para marcarle el camino: “Están muy bien las palabras de este padre pero aquí es el claro ejemplo de sobreprotección. En mi infancia, e incluso juventud, aprendí muchas cosas con un reto a tiempo"; “El hecho de ser padre no significa aceptar comportamientos indebidos de los hijos. Yo tengo dos hijos pequeños que han hecho cada cosa y de los cuales he tenido que disciplinarlos y sé que estoy haciendo lo correcto”, escribieron.

Además, otros usuarios cuestionaron la defensa del padre, debido a la edad de Fernando: “Y cuántos años tiene Fernando?? 7 años? La mejor manera de defenderte es trabajar duro por tus sueños en silencio y luego verás cómo les duele haberse equivocado sobre vos”; “Me parece muy inmaduro que tu papá tenga que defenderte cuando ya andas saliendo, tomando y fumando hierba”, comentaron.