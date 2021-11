La causa iniciada por la posibre trata de personas sufrida por Mavys Álvarez, la cubana que a los 16 años convivió con Diego Maradana en Cuba, luego de semanas de inactividad, tuvo novedades: la Justicia la citó a declarar el próximo jueves.

El Juzgado Federal N°6 citó a Álvarez a presentarse a declarar el jueves 18 de noviembre para dar su testimonio en el expediente en el que también interviene el fiscal Carlos Rívolo, según consignó Infobae.

Así mismo, se ordenó que se le notifique de la declaración a los acusados en el caso, entre los que figuran las personas que formaban parte del entorno del ídolo durante su estadía en la isla. En la lista figuran: Omar Suárez, Mariano Israelit y Guillermo Coppola. Además, también se pidió que se libre oficio al Programa Nacional de víctimas de trata.

Álvarez, representada por el abogado Gastón Marano tras su denuncia, pidió ser considerada querellante en el caso y aportó gran cantidad de pruebas sobre su viaje a Argentina en 2001, pagado por Maradona.

Mavys reveló al mundo los detalles de su pasado con el futbolistas en una entrevista realizada en Miami. 20 años después, la mujer que ahora tiene 36 años, compartió fotos y documentos del tiempo en que convivió en el Centro de Salud y hotel La Pradera junto a Maradona

Hay, incluso, recetas de un cirujano plástico que le realizó una operación de implantes en los pechos. También imágenes que la muestran bailando con Diego, junto a Coppola, en diversos encuentros. El ídolo argentino por ese entonces tenía 41 años.

En la presentación hecha por sus abogados ante la Justicia, Mavys afirmó sobre sus días en Buenos Aires: “Es importante para mí destacar que durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí.

Según relató, sólo salió en dos oportunidad: una a comprar y otra al zoologico, pero siempre acompañada por una persona.

“Del mismo modo, en Argentina, y aún siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí. En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”, agregó.

Ahora, la cubana podrá reiterar sus dichos en la declaración que tendrá lugar la semana próxima en Tribunales.